Jedynie 50 proc. Polaków jest świadomych odtruwającej roli wątroby, a tylko jedna piąta respondentów potrafi wymienić objawy typowe dla chorób wątroby, takie jak zmęczenie, apatia, osłabienie czy nudności.

Wskazuje na to sondaż GFK Polonia przeprowadzony na potrzeby kampanii na początku marca 2017 r. na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku od 15. roku życia.

Z raportu „Polacy a ich wątroba” wynika, że co drugi Polak uważa, że takie dolegliwości, jak ból brzucha i wzdęcia sygnalizują problemy wątroby. Nie jest to jednak prawda, ponieważ narząd ten pozbawiony jest braku unerwienia czuciowego. Jeśli ból występuje po prawej stronie, pod żebrem, np. po obfitym posiłku, to raczej związany jest z pęcherzykiem żółciowym.

70 proc. badanych Polaków słusznie uważa, że jedną z głównych przyczyn chorób wątroby jest nadmierne spożycie alkoholu. Co drugi respondent jako przyczynę podaje nadwagę i otyłość, a co trzeci – stosowane zbyt dużej ilości leków.

Ekspert kampanii Elżbieta Lange, psychodietetyk, trener zdrowego stylu życia, zwraca uwagę, że wątroba uczestniczy niemal w każdym procesie metabolicznym, dokonuje przemian węglowodanów, tłuszczów, białek, hormonów, substancji odżywczych, leków oraz rozkłada toksyny. Oprócz tego dba ona o to, żeby nie zabrakło ważnych związków dla pracy całego organizmu.

- Aby zadbać o wątrobę oraz uniknąć wielu nieprzyjemnych schorzeń tego narządu, należy w pierwszej kolejności wprowadzić prawidłowe nawyki żywieniowe. Istnieje wiele produktów, które warto wdrożyć do codziennej diety, aby wspomóc pracę wątroby – podkreśla Elżbieta Lange.

Przykładowo, buraki obfitują w betalainy, substancje będące silnymi przeciwutleniaczami, oraz w rozpuszczalne frakcje błonnika pokarmowego, który zwiększa wydalanie tłuszczu z przewodu pokarmowego i opóźnia wchłanianie trójglicerydów. - Buraki można wdrożyć do diety w postaci szklanki surowego soku dwa razy w tygodniu, zup, czy jako dodatek do drugiego dania – uważa Lange.

Specjalistka zaleca również kurkumę chroniącą przed substancjami toksycznymi dla wątroby, takimi jak alkohol, paracetamol czy środki ochrony roślin. Usprawnia ona pracę wątroby stymulując produkcję żółci oraz jej wydzielanie do dwunastnicy. - Dobrą metodą na usprawnienie pracy wątroby może być włączenie do diety kurkumy poprzez dodawanie szczypty do kasz, mięs oraz picie naparu z kurkumy - dodaje.

Inne produkty zalecane przez specjalistkę to awokado, amarantus i jarmuż. Awokado jest bogatym źródłem L-asparaginianu, aminokwasu niezbędnego do przebiegu wielu cyklów metabolicznych zachodzących w wątrobie. Amarantus zawiera duże ilości antyoksydantów. Z kolei jarmuż nazywany „królem zieleniny” działa przeciwutleniająco, przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo. - Jarmuż bardzo dobrze komponuje się z kaszą czy mięsem. Już niewielka ilość świeżych liści dostarczy pokaźną dawkę antyoksydantów - zaleca Elżbieta Lange.

Więcej na ten temat na stronie www.szczesliwawatroba.pl. Patronami kampanii są Fundacja Gwiazda Nadziei oraz Koalicja Hepatologiczna.