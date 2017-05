- To spowodowało przełom w myśleniu ludzi, którzy stosują dietę bezglutenową, nie chorując na choroby - powiedziała prof. Bożena Cukrowska z Centrum Zdrowia Dziecka. Co daje nam gluten i dlaczego powinniśmy uwzględniać go w naszej diecie? - Gluten zawarty jest w zbożach, między innymi w pieczywie gruboziarnistym, które jest źródłem błonnika i witaminy B. Sam gluten jako substancja to białko, które jest ważne przy prawidłowym wzroście - dodała specjalistka.