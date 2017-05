Od lat cynamon stosowany jest na niestrawność i kłopoty żołądkowe. Doceniają go również diabetycy, bo przyprawa ta zmniejsza poziom cukru we krwi i zwiększa wrażliwość na insulinę. Coraz chętniej sięgają po nią także osoby na diecie odchudzającej, gdyż wspomaga przemianę materii, a do jej strawienia organizm zużywa więcej energii, a więc traci sporo kalorii.

Jak wynika z najnowszych obserwacji naukowców, cynamon pomaga w utracie nadliczbowych kilogramów i zmniejszeniu obwodu brzucha, gdyż niweluje negatywne skutki diety bogatej w tłuszcz. Co więcej, zmniejsza ryzyko schorzeń serca u osób lubiących jeść tłusto.

Badania były prowadzone na szczurach, ale naukowcy zapewniają, że ich wyniki można odnieść do ludzi. Wnioskami ze swoich obserwacji pochwalili się podczas konferencji American Heart Association.

Kilka lat temu naukowcy dowiedli, że cynamon zawiera substancję, która chroni mózg przed uszkodzeniami i w efekcie pomaga chorym na parkinsona zahamować postęp choroby.