Weźmy na przykład takiego ananasa. Szereg portali i poradnikowych czasopism dla kobiet rozwodzi się nad cennymi właściwościami odchudzającymi tego owocu, zwracając uwagę na jego wysoką zawartość bromeliny, czyli mieszanki enzymów pomagających spalać tłuszcz. Bzdura! - odpowiadają na swojej stronie internetowej eksperci ze związku rolników włoskich Coldiretti, wyjaśniając jednocześnie, że wychwalana pod niebiosa bromelina występuje w ananasie, ale w jego łodydze, czyli części, której nikt nie zjada.

Jak dodają przy tym, nawet gdyby znalazł się ktoś tak uparty, by skusić się na łodygę, to również nie odczułby odchudzających właściwości zawartych w niej enzymów, ponieważ bromelina w istocie wspomaga trawienie białka, a nie spalanie tłuszczów.

Rolnicy zrzeszeni w Coldiretti pod hasłem "koniec z fake news przy stole" obalają w sumie 10 popularnych mitów na temat żywności.

Jeden z najchętniej utrwalanych i powtarzanych to szkodliwość mleka. Panuje obiegowa opinia, zgodnie z którym mleko jest niewskazane dla dojrzałych organizmów, które z wiekiem tracą ponoć umiejętność produkcji enzymu rozkładającego laktozę w takich ilościach, by poradzić sobie z trawieniem mleka. Zdaniem włoskich ekspertów to kolejny stereotyp, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Jak podkreślają, człowiek w toku ewolucji wykształcił nabył zdolność produkcji przez całe życie substancji rozkładających różne rodzaje mleka - krowiego, owczego i koziego. Jeśli ktoś nie chce pić mleka, to znaczy, że go nie trawi, ale nie w biologicznym, lecz psychologicznym znaczeniu.

Podobnie eksperci z Coldiretti rozprawiają się z mitem na temat mniejszej szkodliwości i niższej kaloryczności cukru trzcinowego, który - jak tłumaczą - zawiera te same substancje odżywcze co cukier biały. Pod lupę biorą również banany, które w pismach poradnikowych wychwalane są jako znakomite źródło potasu. Zdaniem autorów zestawienia, prym w kategorii roślin zawierających potas wiedzie nie tyle banan, co niesławny, bo nielubiany przez dzieci szpinak. Przy niedoborach tego pierwiastka warto również sięgać po bogatą w niego rukolę - wyjaśniają specjaliści.

A jeśli ktoś już koniecznie chce zażywać potas skumulowany w owocach, to lepszym jego źródłem od bananów będą owoce kiwi.