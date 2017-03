Producenci dodają fosforany do żywności, ponieważ wpływają na uwodnienie białek, powodując wzrost wydajności gotowych produktów. Pełnią one też rolę stabilizatorów i regulatorów kwasowości, a także emulgatorów i przeciwutleniaczy. Niestety spożywanie zbyt dużej ilości produktów zawierających fosforany może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem. Do jakich chorób prowadzi nadmiar fosforu w diecie?