Soki zagęszczane powstają poprzez skoncentrowanie wszystkich wartościowych składników soku wyciśniętego z owoców lub warzyw. Otrzymuje się je poprzez odparowanie wody i aromatu. Soki nie z soku zagęszczonego tzw. NFC, czyli soki bezpośrednie. Otrzymuje się je z soku wyciśniętego z owoców, który jest poddawany pasteryzacji. Soki niepasteryzowane charakteryzują się bardzo krótkim okresem przydatności do spożycia i wymagają chłodniczych warunków transportu. Soki można rozlewać do butelek szklanych lub plastikowych typu aseptic, do opakowań kartonowych lub do opakowań bag-in-box.