- Nie są to liście, tylko jakiś totalny miał, odpad z produkcji, który tak naprawdę barwi nam wodę. To nawet nie jest napar z herbaty, tylko to jest sam kolor! - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" Katarzyna Bosacka, prowadząca program "Wiem, co jem...". Bosacka wyjaśniła też, dlaczego dobra herbata liściasta jest zwykle tańsza od tej w torebkach.