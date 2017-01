Katarzyna Bosacka w "Dzień Dobry TVN" postanowiła przeprowadzić śledztwo, czy rzeczywiście ten olej jest tak straszny, jak go opisują. - Do oleju palmowego nie ma żadnych zastrzeżeń zdrowotnych. Zastrzeżenia są do substancji, które powstają w wyniku oczyszczania tego oleju - wyjaśnił dr Jacek Postupolski z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

- Przetworzony olej palmowy doprowadza do zatykania tętnic i otyłości brzusznej, a komórki są bardzo mało odporne na działanie insuliny - wytłumaczyła dietetyk Agata Ziemnicka.