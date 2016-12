Osoby na diecie odchudzającej spożywają ocet jabłkowy na czczo, by w ciągu dnia nie odczuwać wilczego apetytu. Pacjenci uskarżający się na łupież stosują ocet w formie roztworu do płukania włosów i wcierają go w skórę głowy.

Natomiast naukowcy z Uniwersytetu Aston w Wielkiej Brytanii dowiedli, że ocet jabłkowy może pomóc skutecznie obniżyć poziom cholesterolu we krwi i w efekcie zapobiec schorzeniom układu krążenia oraz ich konsekwencjom – zawałowi serca i udarowi mózgu. Według badaczy wystarczy pić codziennie 30 ml octu jabłkowego (najlepiej dodanego do 200 ml wody), by obniżyć poziom cholesterolu we krwi o 13 proc.

Ocet jabłkowy obfituje w potas, który m.in. korzystnie wpływa na pracę serca. Zawiera również dużą ilość włókien pektynowych, które nie tylko usprawniają działanie układu pokarmowego, ale również zmniejszają zdolność organizmu do wchłaniania tłuszczu i gromadzenia go w wątrobie. Znajdujący się w occie wapń pomaga utrzymać zdrowe kości i zapobiega bolesnym skurczom mięśni.