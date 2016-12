Dieta zawierająca orzechy pozwala uniknąć poważnych problemów zdrowotnych. Jak wynika z najnowszych badań, u osób, które regularnie jedzą orzechy, o prawie 30 proc. zmniejsza się ryzyko rozwinięcia chorób serca, o 40 proc. - cukrzycy, o 15 proc. - nowotworów, zaś o 22 proc. przedwczesnej śmierci.

Co istotne, uczeni przeanalizowali dane aż 800 tys. ludzi z całego świata. Brali pod uwagę spożycie niemal wszystkich orzechów, w tym laskowych i włoskich, jak również ziemnych, które należą do roślin strączkowych. Zaobserwowali, że dieta bogata w orzechy – choć obfituje w tłuszcze – umożliwia utrzymanie poziomu cholesterolu w normie. Dzięki dużej zawartości błonnika i białka może nawet zapobiegać otyłości. Ważne jest jednak, by nie przesadzać z ilością orzechów. Garść w zupełności wystarczy.

Galeria Przejdź do galerii » Zjada cię stres? Wiemy, co powinieneś zjeść, by go pokonać Kiedy jesteśmy zdenerwowani, najczęściej sięgamy po słodycze lub fast foody. To kiepski pomysł, bo nie dość, że nie pomagają ukoić nerwy, to dodatkowo przyczyniają się do przyrostu masy ciała. Są jednak dobre produkty, które pomagają pokonać stres.

Wyniki badań przeprowadzone przez naukowców z Imperial College London zostały opublikowane w „BMC Medicine”.