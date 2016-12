Jedzenie lodów od razu po przebudzeniu poprawia działanie mózgu - przekonuje prof. Yoshihiko Koga z Kyorin University w Tokio. Według niego takie śniadanie poprawia koncentrację, przyspiesza czas reakcji oraz usprawnia przetwarzanie informacji, a więc i uczenie się oraz pamięć.

Naukowcy nie namawiają jednak na pochłanianie wielkiej porcji deseru. Osoby, które brały udział w badaniu, jadły zaledwie trzy łyżki lodów. I taka dawka, spożywana w pierwszej kolejności od razu po przebudzeniu, wykazywała terapeutyczną moc.

Skąd to wiadomo? Naukowcy podzielili wolontariuszy na dwie grupy - pierwsza jadła lody na śniadanie, druga nie. Następnie wszyscy badani siadali do pracy przy komputerze i musieli wykonać szereg ćwiczeń umysłowych. Okazało się, że wyniki pracy osób z grupy pierwszej były wyższe od wyników pozostałych badanych. Co więcej, analiza fal mózgowych wypadła dużo lepiej u osób, które jadły deser na zimno.