W opinii Remigiusza Filarskiego, specjalisty dietetyki z białostockiego Centrum Dietetyki Stosowanej, skoro i tak mamy w planach rozpoczęcie diety tuż po Nowym Roku, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć działać już na początku grudnia. Mało tego – jest wiele argumentów przemawiających za tym, aby zabrać się za dietę właśnie teraz. Dlaczego?

- Rozpoczynanie diety na miesiąc przed Sylwestrem dla wielu osób może wydawać się zupełnie nielogiczne i pozbawione jakiegokolwiek sensu, bo „po drodze” czeka przecież na nasz organizm jeszcze sporo kulinarnych pokus – na czele z Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia. Ale nic bardziej mylnego – zapewnia.

Eksperci wyjaśniają, że powód jest wyjątkowo prosty. - Podczas pierwszych dwóch tygodni stosowania diety niskokalorycznej obserwujemy redukcję masy ciała na poziomie od 2 do nawet 4 kilogramów. I to przy dość bezpiecznych szacunkach, bo im większą mamy nadwagę tym i efekty będą bardziej spektakularne – wyjaśnia z kolei Radosław Majewski.

Podejmując więc decyzję o rozpoczęciu diety wraz z nadejściem grudnia, możemy mieć niemal pewność, że nawet jeśli zapomnimy o kaloriach w okresie świątecznym, to na Balu Sylwestrowym i tak pojawimy się lżejsi o dobrych 5 kg. A to już przecież dużo.

Dietetycy przypominają zarazem, że święta trwają tylko dwa dni, a cały grudzień liczy ich 31. Zatem pofolgowanie sobie przy stole w żadnym stopniu nie wpłynie negatywnie na spodziewany efekt. Ale powinien oczywiście zostać zachowany jeden warunek – należy zacząć jak najwcześniej, a najlepiej już teraz.

- Dbając o swoją dietę, prawidłowo odżywiając się przez cały miesiąc, nie trzeba się martwić o konieczność odmawiania sobie ulubionych potraw, które szczelnie wypełnią każdą lukę na świątecznym stole. Co jasne, potrzeba do tego odrobiny zdrowego rozsądku i umiaru – ale ten akurat – przyda się każdemu z nas, niezależnie od tego czy aktualnie pilnujemy diety i liczymy kalorie czy też nie. Przykre dolegliwości układu trawiennego spowodowane przejedzeniem to przecież dość częste zjawisko po 25 grudnia...

Zatem noworoczne postanowienie warto zacząć realizować jeszcze dziś. Jak podkreślają dietetycy, zawsze będziemy o krok bliżej do celu, jakim jest nasza wymarzona masa ciała i smukły kształt sylwetki.