Papryka – witaminowa rekordzistka

Kolorowa, smaczna, a do tego niskokaloryczna i zdrowa. Nie od dziś wiadomo, że papryka kryje w sobie wiele cennych skarbów. Warto spożywać ją ze względu na wysoką zawartość witaminy C oraz magnezu. Podobnie jak dynia i marchew, zawiera bata-karoten, a dodatkowo chroni przed chorobami układu krążenia, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Co ważne o tej porze roku, wzmacnia także układ odpornościowy. Na jej bazie możemy przygotować wiele smacznych i oryginalnych potraw. Jest idealnym dodatkiem do sałatek, rozgrzewających zup lub zapiekanek. Jesienią na rynku znajdziemy wiele odmian papryk, które można kupić zarówno na dziale świeżych warzyw, jak i pod postacią marynat.

Przykładowe przepisy

Faszerowana, marynowana, pieczona... Pomysłów na paprykę jest mnóstwo. Oto kilka z nich.

Kalmary w sosie paprykowo-pomidorowym

Składniki:

• 5 papryczek jalapeno (np. marki Kühne)

• 500 g krążków z kalmarów

• szczypta sody oczyszczonej

• 1 cebula

• 1 czerwona papryka

• 2 pomidory

• mały koncentrat pomidorowy

• 3 ząbki czosnku

• 2 łyżki oliwy

• pęk świeżej pietruszki

• przyprawy: sól, pieprz

Przygotowanie:

Kalmary posypujemy szczyptą sody, którą dokładnie spłukujemy po upływie 3 minut. Cebulę kroimy w piórka i wrzucamy do głębokiej patelni z rozgrzaną oliwą. Następnie dodajemy do niej pomidory, posiekane ząbki czosnku, pokrojoną w kostkę paprykę i koncentrat pomidorowy. Gotujemy na małym gazie. Kalmary wrzucamy na oddzielną patelnię z rozgrzaną oliwą i smażymy około 5 minut. W tym czasie do sosu dodajemy posiekaną pietruszkę. Następnie gotowe kalmary dodajemy do wcześniej przygotowanego sosu. Mieszamy. Na koniec doprawiamy pieprzem i solą.

Pikantny kurczak z papryczkami jalapeno

Składniki:

• 5 papryczek jalapeno, np. marki Kühne

• 1 cebula

• 4 pomidory

• ząbek czosnku

• 4 udka kurczaka

• łyżka octu

• przyprawy: sól, pieprz, mielone goździki, oregano

Przygotowanie:

Udka z kurczaka myjemy, osuszamy, nacieramy solą i przekładamy do natłuszczonego naczynia żaroodpornego. Cebulę i czosnek siekamy, a papryczki kroimy w paski. Pomidory sparzamy wrzątkiem, obieramy ze skórek i kroimy w kostkę. Wszystkie warzywa mieszamy z dodatkiem octu, oliwy i przypraw. Tak przygotowanym sosem polewamy kurczaka. Następnie pieczemy go w piekarniku nagrzanym do ok. 200 stopni Celsjusza przez około godzinę.