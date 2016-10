Lubimy słodki smak i delektujemy się nim jedząc nie tylko owoce i miód, jak robili to nasi praprzodkowie, ale niestety również ulubione ciasteczka, cukierki czy czekoladki. A tymczasem do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzeba zaledwie ok. 7 g cukru dziennie, czyli poniżej ćwierć kilograma w miesiącu.

Dziś wiemy, że cukier nie krzepi, a wręcz przeciwnie – zakwasza organizm, jest pożywką dla drobnoustrojów, sprzyja rozwojowi próchnicy zębów, grzybic, zakłóca gospodarkę hormonalną i osłabia nasz układ immunologiczny. Doskonałym pomysłem jest więc zastępowanie cukru naturalnymi „słodkościami”, a przede wszystkim miodem, który co prawda zawiera sporą ilość cukrów, ale jest produktem w pełni naturalnym o działaniu bakteriobójczym i prozdrowotnym.

Co zawiera miód?

Oprócz wody, glukozy i fruktozy – cukrów prostych stanowiących bardzo dobre źródło energii dla naszego mózgu – miód zawiera kwasy organiczne, olejki eteryczne, enzymy, białka, przeciwutleniacze (szczególnie miody ciemne – gryczany, wrzosowy i spadziowy), witaminy B1, B2, B6, B12, C, kwas foliowy, biotynę i składniki mineralne: potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo i mangan. Jedyna wada miodu to jego wysoka kaloryczność, wciąż jednak niższa od zwykłego cukru.

Jaki miód wybrać?

Właściwości miodu zależą od tego, czym żywią się pszczoły – nektarem roślin, wydzielinami żywych części roślin, czy też wydzielinami owadów, które się nimi żywią:

• miód kwiatowy/nektarowy – pochodzi z wielu różnych lub jednej rośliny (kwiatów)

• miód spadziowy – ze spadzi iglastej lub liściastej

Właściwości miodów:

WIELOKWIATOWY wspomaga pracę serca, zalecany w chorobach wątroby i dróg żółciowych oraz schorzeniach górnych dróg oddechowych

RZEPAKOWY pomocny w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, w tym wrzodów żołądka i dwunastnicy, chorób układu krążenia i oddechowego

SPADZIOWY działa bakteriobójczo, przeciwzapalnie i wykrztuśnie, wspomaga system odpornościowy, zalecany przy zaburzeniach trawienia

LIPOWY działa antyseptycznie, przeciwskurczowo, napotnie, przeciwgorączkowo, wykrztuśnie i uspokajająco

AKACJOWY wspomaga leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy, zalecany przy nadkwasocie i w stanach zapalnych błony śluzowej jelit, uspokaja

GRYCZANY zalecany w chorobie wieńcowej i nadciśnieniu tętniczym, schorzeniach kostnych, zapaleniu nerek, poprawia pamięć, wzrok i słuch

WRZOSOWY zalecany w chorobach dróg moczowych, prostaty, kamicy nerkowej, przy biegunkach i zapaleniu jelit, chroni przed rozwojem zakażeń

MNISZKOWY zalecany w zaburzeniach trawienia, a także w niedokrwistości i bólach reumatycznych, świetnie działa w stanach ogólnego wyczerpania

Na co uważać wybierając miód?

Sposobów na zafałszowanie miodu jest wiele – dodanie cukru, syropu i/lub wody czy sztuczne dokarmianie pszczół. Problemem może też być przegrzanie produktu lub przechowywanie w niewłaściwych warunkach, zanim trafi do sprzedaży.

Dobry jakościowo miód powinien charakteryzować się intensywnym, swoistym dla danego gatunku kolorem, „gryzącym” posmakiem i przyjemnym aromatem, a przede wszystkim powinien od razu rozpuszczać się w ustach. Prawdziwy miód wlewany powoli na wodę osadzi się na dnie w formie czystej, nieregularnej spirali, bez zbijania się w jedną całość. Nie sugerujmy się natomiast szybkością krystalizacji, która zależy od wielu czynników i wcale nie musi negatywnie świadczyć o jakości miodu.

Kupując miód sprawdźmy też, czy etykieta zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, m.in. datę minimalnej trwałości, pochodzenie i weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Jak przechowywać miód, aby zachował prozdrowotne właściwości?

Gdy już jesteśmy pewni, że dokonaliśmy wyboru właściwego miodu, przechowujmy go w szczelnie zamkniętych pojemnikach szklanych, porcelanowych lub krzemionkowych, w suchych pomieszczeniach i w temperaturze nie przekraczającej 18 st. C. Przygotowując „leczniczą” herbatkę, np. przy przeziębieniu, pamiętajmy z kolei, aby miód dodawać do napoju już przestudzonego.