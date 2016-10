Bezpłatną aplikację opracował zespół ekspertów (dietetyków, technologów żywienia, specjalistów w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznej) z Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) pod kierownictwem prof. dra hab. n. med. Mirosława Jarosza.

Narzędzie posiada kilka funkcji, w tym kalkulator, który policzy, ile kalorii miał nasz posiłek, a znając nasze zapotrzebowanie na kalorie, cukry i tłuszcz pokaże, jaki procent ich dziennej normy zrealizowaliśmy. Poinformuje też, czy nie przekraczamy dziennych norm spożycia np. soli.

Kalkulator jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika; by mógł poprawnie działać, posiadacz smartfona musi najpierw wprowadzić do aplikacji swoje podstawowe dane: płeć, masę ciała i poziom aktywności fizycznej. Następnie należy określić spożyty produkt, podać jego ilość, a kalkulator automatycznie obliczy, jaki procent dziennej normy na energię i wybrane składniki zrealizowaliśmy.

Przy korzystaniu z kalkulatora można samemu wprowadzać dane z etykiet spożywanych produktów, a w przypadku żywności nieopakowanej lub gotowych potraw można wybierać produkty i potrawy z opracowanej przez IŻŻ bazy. Wpisywane informacje tworzą "osobistą historię" produktów i potraw składających się na codzienny jadłospis.

Eksperci z IŻŻ podkreślają, że aplikacja ma być prywatnym asystentem wspierającym użytkownika o każdej porze dnia i nocy, w różnych miejscach i sytuacjach, gdy podejmuje decyzje mające wpływ na jego zdrowie. Przy półce sklepowej ma podpowiadać który produkt powinniśmy wybrać, podczas gotowania podpowiedzieć jaka jest kaloryczność przygotowanego przez nas posiłku.

- Stworzyliśmy to narzędzie z myślą o wszystkich tych, którzy chcą zacząć zmieniać swoje życie na lepsze, przestrzegać zasad zdrowego żywienia, wiedzieć, ile kalorii przyjmują, jedząc konkretne posiłki, ale także dla wszystkich tych, którzy może trochę nieśmiało poszukują informacji na ten temat, gubią się jednak w gąszczu oferowanych porad i często rezygnują już na początku. Asystent powstał, by na co dzień towarzyszyć każdemu człowiekowi i utrwalać właściwe wybory, tak by po pewnym czasie już każdy sam, bez pomocy Asystenta, wybierał właściwie i świadomie – podkreśla w przekazanej PAP informacji dr Beata Przygoda z IŻŻ.

Oprócz kalkulatora, aplikacja zawiera porady żywieniowe oraz propozycje prawidłowo skomponowanych posiłków na każdy dzień tygodnia. Częścią aplikacji jest też zakładka dotycząca aktywności fizycznej, w której są dwie funkcje: spalanie kalorii – ile i jak musimy ćwiczyć, by spalić określoną liczbę kalorii oraz gotowe zestawy ćwiczeń, gdzie znajdziemy krótkie filmiki, które mogą stanowić podstawę do opracowania własnego planu treningowego.

Asystent Zdrowego Żywienia powstał w 2015 r., ale dotąd dostępny był wyłącznie na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Od teraz aplikację mogą także bezpłatnie pobrać posiadacze telefonów z systemem iOS.