- Inni producenci dodają cukier, tłuszcze, masło kakaowe, a my używamy specjalnego składnika, który nazywamy „czystym smakiem”. Jest to ekstrakt z grzybów. Dzięki niemu usuwamy od 50 do 90 procent cukru z tabliczki czekolady - powiedział Josh Hahn, menadżer działu marketingu MycoTechnology.

Firma zaprezentowała swoją innowację laboratorium w Kolorado - Jesteśmy specjalistami od fermentacji grzybów. Zwykle używamy grzybów jadalnych, które można znaleźć na całym świecie. Nie wykorzystujemy owocnika, ale grzybnię, która rośnie pod ziemią. Dodajemy nasz produkt do czekolady, by zredukować jej gorycz - powiedział Pete Lubar, dyrektor operacyjny.

Lubar i Hahn wpadli na ten pomysł 30 lat temu, ale dopiero teraz udało się im go zrealizować praktycznie. Mała tabliczka czekolady bez cukru kosztuje ok. 30 dolarów.