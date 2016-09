Korzystanie z cateringu dietetycznego staje się wśród Polaków coraz bardziej popularne. Nic dziwnego – jesteśmy coraz bardziej zapracowani i mamy coraz mniej czasu na gotowanie. Specjalistyczne firmy oferują gotowe, pięcioposiłkowe, zbilansowane dzienne menu z dostawą pod wskazany adres. Decydując się na takie rozwiązanie, nie musimy martwić się ani o zakupy, ani o planowanie jadłospisu. Eliminujemy także czasochłonne przygotowywanie dań i sprzątanie domowej kuchni. Możemy za to codziennie cieszyć się urozmaiconym menu i być pewni, że nie zjemy więcej niż potrzebujemy. Często również możemy schudnąć.

Najpopularniejsze są tzw. diety pudełkowe o obniżonej kaloryczności. Na rynku dostępnych jest jednak wiele ich rodzajów – m.in. o podwyższonej zawartości białka dla osób aktywnych czy o niskim indeksie glikemicznym dla diabetyków. Odpowiednie dla siebie dania znajdą też wegetarianie lub osoby na diecie bezglutenowej. W ofercie firm cateringowych znaleźć można nawet „dietę na ładną cerę” czy „dietę antycellulitową”.

Teoretycznie wystarczy jedynie wybrać sobie odpowiednią dietę, zamówić ją, stosować i czekać na efekty. Tak zwana dieta z pudełka zapewnia nam całodzienne wyżywienie, a zatem nie ma w niej miejsca na indywidualne zachcianki, czyli przekąski czy dania, na które aktualnie mamy ochotę. Trudno też wymienić te posiłki na inne, np. lunch ze znajomymi czy kolację u przyjaciółki.

– Jeśli wybierzemy firmę, która współpracuje z dietetykami i profesjonalnymi kucharzami, to korzystanie z diety pudełkowej jest dobrym i bardzo wygodnym rozwiązaniem. Ale tylko pod warunkiem, że wiemy, jaka dieta jest nam potrzebna. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do lekarza lub dietetyka – wyjaśnia dr n. med. Magdalena Białkowska, ekspert Instytutu Żywności i Żywienia.

Warto pamiętać, że codzienna dieta każdego z nas powinna nie tylko uwzględniać zapotrzebowanie energetyczne, lecz także aktualny stan zdrowia i kondycję fizyczną. Wszelkie decyzje odnośnie do sposobu odżywiania powinny być zawsze podejmowane rozważnie, a wybory z tym związane dokonywane na podstawie własnej wiedzy (zdobytej z rzetelnych źródeł) lub na podstawie rekomendacji specjalisty. Źle dobrana dieta może bowiem uczynić naszemu organizmowi więcej szkody niż pożytku. Niektóre diety mogą prowadzić do nadmiernego spowolnienia metabolizmu (wtedy jeszcze trudniej schudnąć) lub niedoborów pewnych składników odżywczych.

Dieta z pudełka z pewnością może sprawdzić się u osób, które prowadzą aktywne życie zawodowe, długo pracują poza domem i przy tym mają zasobne portfele. Dzienna bowiem porcja smaku i idealnie dobranych składników odżywczych to koszt rzędu 40-50 zł. Nietrudno policzyć, że miesięczny koszt takiego żywienia to ok. 1200–1500 zł. Według szacunków GUS, taka kwota wystarcza na zakup jedzenia dla czteroosobowej rodziny.

Decydując się na catering dietetyczny, należy jednak zastanowić się nad jeszcze jednym aspektem. Co potem? Z luksusu diety z pudełka korzysta się najczęściej jedynie przez kilka miesięcy. Po pewnym czasie większość osób rezygnuje z niej ze względów finansowych, z powodu znudzenia powtarzającym się menu lub ze zmęczenia rygorem, jaki wiąże się z takim sposobem żywienia.

Powrót do wcześniejszego odżywiania, niestety, często związany jest z ponownym tyciem. Dlatego, po zakończeniu stosowania tzw. diety pudełkowej, chcąc przestawić się na tryb samodzielnego przygotowywania posiłków, powinno się podejść do tego w sposób odpowiedzialny. Przede wszystkim w dalszym ciągu należy żywić się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych – najlepiej w porozumieniu z dietetykiem. Warto też skorzystać z wiarygodnych, opartych na naukowych dowodach, informacji i rekomendacji żywieniowych, dostępnych m.in. na stronach internetowych: Instytutu Żywności i Żywienia (www.izz.waw.pl) oraz realizowanego przez niego projektu edukacyjnego Zachowaj Równowagę (www.zachowajrownowage.pl). Znajduje się tam również aplikacja Asystent Zdrowego Żywienia, która w szybki i wygodny sposób pomoże każdemu w skomponowaniu codziennej zdrowej diety.

Rezygnacja z wygodnych tzw. diet pudełkowych może być szczególnie trudna w przypadku osób z nadwagą i otyłością, które boją się efektu jo-jo. Aby jego uniknąć, trzeba szczególnie dbać o codzienną aktywność fizyczną, najlepiej indywidualnie dobraną. Wśród ekspertów ds. żywienia nie ma pełnej zgody co do tego, czy stosowanie cateringu dietetycznego jest skuteczną metodą nauki prawidłowych nawyków żywieniowych. Zdania w tej sprawie są mocno podzielone. Jedni uważają, że klient, otrzymując dietę indywidualnie dobraną dla jego potrzeb zdrowotnych, systematycznie uczy się jej stosowania w praktyce. Inni twierdzą zaś, że korzystanie z tego typu gotowych rozwiązań pozbawia świadomego kontrolowania nawyków żywieniowych i nie stanowi zachęty do samodzielnego przygotowywania posiłków.

Koniec korzystania z tzw. diety pudełkowej nie musi wiązać się z powrotem do negatywnych zachowań żywieniowych, ale jedynie w przypadku zaangażowanego i świadomego konsumenta może pomóc w nauce samodzielnego komponowania codziennej diety, czy też efektywnego stosowania się do zaleceń dietetyka.