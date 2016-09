Fakt – suszone owoce to doskonałe przekąski

Suszone owoce to idealny pomysł na przekąskę. Te najwyższej jakości są smaczne, słodkie i pełne soczystego miąższu. Warto włączyć je do diety nie tylko ze względu na smak, ale także wartości odżywcze – zawierają mnóstwo witamin i minerałów np. suszone morele to naturalne bogactwo witaminy A, żelaza oraz wapnia i magnezu, a rodzynki są znakomitym źródłem potasu i miedzi, a także witaminy B6. Wśród bakalii znajdziemy prawdziwe „superfoods” np. Złote owoce Miechunka peruwiańska Bakalland to istny koktajl zdrowia. Zawierają m.in.: żelazo, wspomagające produkcję czerwonych krwinek, magnez, dodający energii czy potas, pomagający w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Mit – jedzenie między posiłkami sprzyja tyciu

Dietetycy zalecają zmianę nawyków żywieniowych i jedzenie kilku małych posiłków dziennie, zamiast 2-3 obfitych porcji. Częstsze posiłki sprawiają, że unikamy napadów „wilczego głodu” i nie zjadamy więcej niż potrzebuje nasz organizm. Mądre zaplanowanie przekąsek pozwala także zachować pełną koncentrację przez cały dzień, bez popołudniowego spadku nastroju spowodowanego wahaniem poziomu cukru we krwi. Jak znaleźć czas i pomysły na dodatkowe posiłki w wersji mini? Z pomocą przychodzą nam bakalie w poręcznych opakowaniach, które możemy mieć zawsze przy sobie w torebce, samochodzie czy plecaku. W szufladzie biurka trzymajmy porcję owsianki BA! np. 5 owoców leśnych, która świetnie sprawdzi się jako szybka przekąska podczas dnia pełnego wyzwań.

Fakt – orzechy, pestki i ziarna – bogactwo w garści!

Orzechy np. migdały, włoskie czy laskowe, a także bardziej egzotyczne – pecan, brazylijskie czy makadamia, są znakomitym pomysłem na szybką przekąskę. To prawdziwe skarby natury, zawierające dobre tłuszcze, witaminy i minerały, a także białko. Garść chrupiących orzechów zaspokoi pierwszy głód i pozwoli dotrwać do kolejnego posiłku. Doceń pestki dyni – to bogactwo kwasu foliowego, którego szczególnie brakuje kobietom. Ziarno słonecznika to natomiast znakomite źródło witamin z grupy B.

Mit – słodyczom mówimy stanowczo nie

Faktycznie czekolada, ciastka czy karmelki nie są najlepszymi przekąskami z racji, na ich niewielką wartość odżywczą. Nie trzeba natomiast wystrzegać się np. batonów musli. Te dobrze skomponowane zawierają wysokiej jakości ziarna zbóż oraz bakalie. To niezastąpione źródło pozytywnej energii. Ich zaletą są poręczne opakowania, które możesz mieć zawsze przy sobie.

Fakt – wartościowe przekąski można przygotować samemu

Nie musisz zaopatrywać się w przekąski w sklepie czy na stacji benzynowej. Wiele z nich możesz łatwo przygotować we własnej kuchni. Domowe muffinki z dodatkiem orzechów, rodzynek i suszonej żurawiny można z powodzeniem zabrać w śniadaniówce do pracy czy szkoły. Prostą sałatkę posyp chrupiącymi pestkami dyni i słonecznika lub wykorzystaj gotowy mix np. Chrupiąca sałatka Bakalland. W roli przekąski np. po treningu świetnie sprawdzają się koktajle mleczno-owocowe słodzone daktylami.