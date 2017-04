Cholesterol w jajkach

Głównym argumentem przemawiającym przeciw częstemu spożywaniu jaj jest fakt, iż w ich składzie znajduje się cholesterol, czyli substancja sprzyjająca rozwojowi miażdżycy. Jak wiadomo, obecność blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych to ważny czynnik ryzyka w zawale serca i udarze mózgu. Nic więc dziwnego, że przez kilka ostatnich dekad jaja kurze były mało popularnym produktem. Dietetycy wręcz odwodzili od spożywania jaj, uznając je za źródło poważnych problemów zdrowotnych. Nowe ustalenia naukowców stawiają jednak jajka w całkowicie innym świetle – badacze udowodnili bowiem, że cholesterol przyjmowany z pożywieniem (tzw. cholesterol egzogenny) tylko w niewielkim stopniu przyczynia się do wzrostu stężenia cholesterolu LDL, czyli „złego” cholesterolu.

Warto uświadomić sobie, że w ciągu jednego dnia statystyczny Polak dostarcza do swojego organizmu z pokarmem około 200-400 mg cholesterolu. Dla porównania, jego ciało wytwarza w tym czasie aż 1500 mg tej substancji. Przy większej podaży cholesterolu z pożywienia, u zdrowego człowieka dochodzi do ograniczenia wytwarzania cholesterolu przez organizm. Jeżeli jednak systemy samoregulacyjne są uszkodzone, należy liczyć się z ryzykiem nadprodukcji cholesterolu i jego odkładaniem się w naczyniach krwionośnych.

Substancje odżywcze w jajku

Koncentrując się na obecności cholesterolu w jajkach, nierzadko zapominamy, że mamy do czynienia z niezwykle wartościowym pod względem odżywczym produktem. Jaja zawierają pełnowartościowe białko, węglowodany, tłuszcze (w tym zdrowe tłuszcze nienasycone) oraz witaminy (A, B2, B12, D, E, K) i składniki mineralne (potas, magnez, wapń, fosfor, żelazo). Substancje znajdujące się w jajach mają realny wpływ na funkcjonowanie organizmu, np. składniki mineralne warunkują pracę narządów wewnętrznych, stawów i kości, lecytyna chroni przed miażdżycą, a luteina korzystnie oddziałuje na narząd wzroku.

Ile jajek można jeść na co dzień?

Bogactwo składników odżywczych, zawartych w zwykłym jajku sprawia, że trudno znaleźć bardziej wartościowy pokarm. Nie oznacza to jednak, że możemy bez umiaru się nimi objadać. Mimo iż dietetycy pokazali nam zielone światło w kwestii włączenia jaj do jadłospisu, opieranie diety na jednym produkcie to błąd. Pamiętajmy, że witaminy, składniki mineralne, białko i zdrowe tłuszcze występują również w innych pokarmach, a urozmaicona dieta jest bardziej korzystna dla zdrowia niż monotonne menu.

Wielu ekspertów z zakresu żywienia sugeruje spożywanie jaj co 2-3 dni. Inni są przekonani, że nawet codzienne jedzenie jaj nie zaszkodzi, pod warunkiem, że nie będziemy przekraczać 10 jaj tygodniowo. Podobne liczby padają również w przypadku dzieci – przyjmuje się, że w ich jadłospisie może znaleźć się jedno jajo dziennie. Co ważne, wytyczne te odnoszą się do ludzi zdrowych – osoby dotknięte schorzeniami, zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego, powinny skonsultować swoją dietę (w tym podaż jaj) z lekarzem, by uniknąć problemów wynikających z nadmiernego stężenia cholesterolu w organizmie.