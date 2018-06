Dlaczego coraz więcej osób choruje na cukrzycę?

Dwie najczęstsze postacie cukrzycy to cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu 2. Ta pierwsza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie i jest efektem zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego. Dochodzi do syntezy przeciwciał, które niszczą strukturę trzustki i ograniczają jej zdolność do syntezy insuliny. Impulsem do rozwoju takiego procesu autoimmunologicznego może być infekcja, a także współwystępowanie innych chorób z autoagresji. Cukrzyca typu 1 objawia się przede wszystkim u dzieci i stanowi około 10 proc. wszystkich przypadków cukrzycy.

Znacznie bardziej powszechnym problemem jest cukrzyca typu 2, która generowana jest niewłaściwym stylem życia, ze szczególnym uwzględnieniem źle zbilansowanej diety oraz braku aktywności fizycznej.

- Rosnący poziom otyłości i brak odpowiednich nawyków żywieniowych znacząco wpływa na wzrost zachorowań na cukrzycę. Problem cukrzycy dotyczy co najmniej 3 milionów Polaków, więc nie można go bagatelizować. Na szczęście odpowiednia dieta i styl życia mogą zmniejszyć szansę zachorowania na cukrzycę - komentuje Wojciech Łysak - założyciel AltruismOnline.com, serwisu dotyczącego zdrowego odżywiania, propagującego ideę diety niskowęglowodanowej - skutecznej metody zapobiegania cukrzycy.

Najważniejsze czynniki ryzyka zachorowania na cukrzycę to:

- nadwaga czy otyłość

- siedzący tryb życia

- nadciśnienie

- wysoki poziom cholesterolu

- płeć – bardziej narażone są kobiety

- wiek – bardziej narażone są osoby starsze

- rodzinne występowanie choroby



Ty także jesteś zagrożony cukrzycą

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie jest około 350 milionów osób chorych na cukrzycę; w Polsce cukrzyca dotyczy około 2-3 milionów osób, a taka sama jest liczba przypadków stanu przedcukrzycowego. W ostatnich kilkunastu latach odnotowano kilkukrotny wzrost zachorowań na cukrzycę. W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą prowadzone są zatem liczne akcje edukacyjne, które traktują przede wszystkim o możliwościach prewencji cukrzycy oraz możliwościach terapeutycznych. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat poruszano m. in. tematykę związku cukrzycy z otyłością, rozwoju cukrzycy u dzieci i młodzieży czy metod profilaktyki; ostatnio poruszany był temat występowania cukrzycy zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Cukrzyca to choroba rozwijająca się podstępnie i powoli – diagnozowana jest średnio po 6 – 9 latach trwania choroby. Teoretycznie mamy zatem sporo czasu, aby rozpoznać chorobę. W tym celu warto regularnie wykonywać badania profilaktyczne – wystarczy oznaczać poziom glukozy na czczo we krwi. Takie postępowanie znajduje uzasadnienie w powszechnym oddziaływaniu na nasz organizm czynników, które mogą generować rozwój cukrzycy. Na cukrzycę narażony jest dziś każdy z nas – a kluczowe znaczenie ma nasz styl życia. Nie dziedziczymy bowiem samej choroby, a jedynie predyspozycje do zachorowania, a impulsem do pojawienia się cukrzycy jest niezdrowy tryb życia. Każdy z nas powinien zadbać zatem o profilaktykę cukrzycy – wystarczy kilka zmian w jadłospisie i regularna aktywność fizyczna, a także utrzymanie prawidłowej masy ciała, wartości ciśnienia czy poziomu cholesterolu we krwi.



Uderz dietą w cukrzycę

Zarówno profilaktyka cukrzycy, jak i jej leczenie sprowadza się do normalizowania poziomu glukozy we krwi i ograniczenia ciągłego pobudzania trzustki do syntezy insuliny. Osiągnąć można to dzięki regularnej aktywności fizycznej, która zwiększa wykorzystanie glukozy jako źródła energii przez pracujące mięśnie. Ponadto sport sprzyja zwiększeniu wrażliwości tkanek na działanie insuliny i wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz ciśnienia krwi.

Dieta w cukrzycy i zapobiegająca rozwojowi tej przewlekłej choroby powinna przede wszystkim ograniczać spożycie węglowodanów. Bardzo ważna jest zarówno ilość cukrów w diecie, jak i ich jakość. Zalecane jest spożywanie wyłącznie węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, takich jak płatki owsiane, otręby, ser żółty, twaróg, jogurt naturalny, cukinia i zielone rośliny liściaste typu szpinak, rukola, cykoria, rukiew wodna, brokuły. Dokładną wartość indeksu glikemicznego sprawdzić można w tabelach dostępnych w Internecie. Zalecane jest spożycie ograniczonych ilości białka, gdyż może ono nasilać stany zapalne, można natomiast wzbogacić dietę w tłuszcze, zwłaszcza nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3.

Dietę uzupełnić można suplementami diety – mogą one normalizować gospodarkę węglowodanową i lipidową, co może ograniczyć ryzyko zachorowania, ale także rozwoju powikłań u osób już cierpiących na cukrzycę.

Oto najważniejsze suplementy diety:

- cynk i witaminy z grupy B regulujące przemiany glukozy

- chrom utrzymujący prawidłowy poziom glukozy we krwi

- antyoksydanty (selen, witamina C, bioflawonoidy cytrusowe, cynk)

- witamina B complex normalizująca poziom homocysteiny – ważnego czynnika rozwoju miażdżycy (jednego z najważniejszych powikłań cukrzycy)

- kwasy omega 3.