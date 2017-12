Otyłość u osób dorosłych może przebiegać bez zaburzeń metabolicznych takich jak: cukrzyca, insulinooporność, zespół metaboliczny. To zjawisko w dużej mierze dotyczy kobiet, które mają tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej w rejonie bioder, ud i pośladków. Ten rodzaj otyłości może z czasem prowadzić do zniszczenia chrząstek stawowych, bólu stawów ale nie stanowi zagrożenia życia. Przeciwieństwem jest otyłość typu męskiego, która charakteryzuje się tym, że tkanka tłuszczowa gromadzi się w narządach wewnętrznych. Prowadzi to do rożnych niebezpiecznych powikłań, a najgroźniejszym jest cukrzyca typu 2.

- Cukrzyca, będąca powikłaniem otyłości, skraca życie i może prowadzić do różnych wtórnych problemów takich jak: zaburzenie widzenia, uszkodzenie nerek czy stopa cukrzycowa czyli niegojące się rany na nogach, co w skrajnych sytuacjach wymaga amputacji – przestrzega dr hab. Piotr Myśliwiec, chirurg bariatra i proktolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, współpracujący m.in. z Humana Medica Omeda i dodaje, że u pacjentów, którzy walczą z otyłością i cukrzycą jednocześnie operacja bariatryczna koryguje często wszelkie nieprawidłowości.

Co ważne po zabiegu pacjenci mogą zwykle odstawić leki przeciwcukrzycowe, a poziom cukru w organizmie wraca do normy.

- Skuteczność chirurgicznego leczenia cukrzycy, jeżeli jest ona wynikiem otyłości, sięga nawet 80 procent. To bardzo dużo. I co ciekawe nawet chorzy, którzy nie mają skrajnej otyłości są kierowani na zabiegi bariatryczne. Niestety od stycznia 2017 roku takie leczenie jest refundowane tylko u chorych, których wskaźnik masy ciała przekroczył 40 kg/m2. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty operacji tylko pacjentów z otyłością trzeciego stopnia – dodaje specjalista z Humana Medica Omeda.

Cukrzyca typu 2, która występuje głównie u pacjentów z otyłością jest problemem około 300 tysięcy Polaków.

- Nie wszyscy pacjenci są świadomi tego, że mogą cierpieć na cukrzycę, ponieważ ignorują takie objawy jak: wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu w dużych ilościach, osłabienie, nudności, nadmierne pocenie się. Wszystkim osobom, które borykają się z problemem otyłości zalecam okresowe badanie poziomu cukru. Badanie glikemii może zlecić lekarz rodzinny – mówi Piotr Myśliwiec.

Na czym polega operacja bariatryczna dedykowana cukrzykom?

- Jest to tak zwane ominięcie żołądkowe. To zabieg laparoskopowy, podczas którego pacjent jest całkowicie znieczulony. Wykonuje się niewielkie nacięcia powłok brzucha w pięciu miejscach. Podczas operacji chirurg dzieli żołądek na dwie części, górną wielkości kurzego jajka łączy z jelitem. Dzięki temu pokarm omija większość żołądka i część jelita cienkiego co daje bardzo duże zmiany metaboliczne – opisuje chirurg.

Sam zabieg nie wyleczy nikogo z otyłości, ale pozwoli pacjentowi na tyle zmienić swoje życie, by skutecznie zawalczyć o powrót do normalnego życia.

- Operacja bariatryczna bez czynnego udziału pacjenta oraz zmiany jego trybu życia na aktywny i zdrowego stylu żywienia nie da zadowalających efektów. Po zabiegu zmienia się diametralnie życie pacjenta i staje on przed zupełnie nowymi wyzwaniami i możliwościami – dodaje na zakończenie Piotr Myśliwiec.