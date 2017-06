Wyniki badania wskazują, że odsetek Polaków sprawdzających poziom cukru wzrósł ok. dwukrotnie w ciągu ostatnich siedmiu lat – w 2010 r. aż co 5. Polak przyznał, że nigdy nie wykonywał takiego badania.

Organizatorzy kampanii oceniają jednak, że to wciąż niewystarczający wzrost. Z badań epidemiologicznych wynika, że na cukrzycę w Polsce cierpią już prawie 3 mln osób, ale około 0,5 mln z nich nie wie, że jest chora. Tymczasem nieleczona cukrzyca grozi poważnymi powikłaniami zdrowotnymi, może też być groźna dla życia.

Zgodnie z prognozami ekspertów liczba osób z cukrzycą na świecie i w Polsce będzie stale rosnąć, gdyż rośnie liczba osób otyłych i mało aktywnych. To z kolei zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, najczęstszą postać choroby. Z tego powodu cukrzyca, jako pierwsza choroba niezakaźna, została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za epidemię XXI wieku.

Najnowsze badanie wskazuje, że wiedza polskiego społeczeństwa na temat cukrzycy wyraźnie się poprawiła. Jeszcze w 2010 roku aż co czwarty ankietowany nie potrafił wskazać żadnego objawu choroby, obecnie było to zaledwie ok. 4 proc. ankietowanych.

Wśród objawów choroby badani wymieniali najczęściej: wysoki poziom stężenia cukru we krwi, uczucie senności w ciągu dnia a także zmęczenie i osłabienie. Do powikłań cukrzycy najczęściej zaliczali z kolei: śpiączkę cukrzycową, stopę cukrzycową, zaburzenia widzenia i pogorszenie wzroku.

- Badanie opinii pokazuje, że wiedza Polaków na temat cukrzycy w ciągu kilku lat wzrosła. Coraz częściej poddajemy się profilaktycznym badaniom i mamy większą świadomość dotyczącą tego, komu najczęściej grozi zachorowanie. Niestety wiele osób nadal nie ma świadomości na temat powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy, z których najgroźniejsze są zawał serca, choroba niedokrwienna serca czy udar mózgu – skomentowała Patrycja Rzucidło-Zając z Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.

Według niej cukrzyca praktycznie wcale nie jest kojarzona z tymi poważnymi powikłaniami, a co za tym idzie często nie jest postrzegana, jako choroba zagrażająca życiu.

Dlatego członkowie Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą uważają za potrzebne kontynuowanie działań edukacyjnych, które w jeszcze większym stopniu zwiększą świadomość społeczną na temat cukrzycy, możliwościach jej zapobiegania, wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia. W ramach drugiej edycji kampanii zaplanowano szereg działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym m.in.: reedycję raportu „Społeczny obraz cukrzycy”, organizację bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi dla pracowników wybranych ministerstw oraz prowadzony wśród nich Wielki Test Wiedzy o Cukrzycy, działania w ramach Tour de Pologne, a także obchody Światowego Dnia Cukrzycy.

Na kolejna edycję raportu „Społeczny obraz cukrzycy” złożą się zarówno wyniki najnowszego badania, jak i badania, które zaplanowano wśród osób chorych na cukrzycę. Ma ono pomóc ocenić jakość ich życia, stan zdrowia i potrzeby. Zaktualizowany raport, wraz z porównaniem do poprzedniej wersji oraz komentarzami ekspertów opublikowany zostanie pod koniec 2017 roku.

Inicjatorem kampanii jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPEZ), a jej partnerami m.in. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD), Polska Federacja Edukacji w Diabetologii (PFED) oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (PSD). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej - http://koalicja-cukrzyca.pl.