Lepiej zapobiegać!

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na najprostsze czynności, takie jak wybór skarpet i butów. Obuwie powinno być wykonane z naturalnych materiałów, komfortowe i w żadnym wypadku nie powinno uciskać stóp. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy sprawdzić przed nałożeniem buta, czy nie znajduje się w nim piasek, kamyk oraz czy podeszwa nie uległa zniszczeniu. Zaleca się noszenie skarpet bawełnianych, do tego najlepiej bezszwowych i bezuciskowych, tak aby stopa czuła się komfortowo, a skóra swobodnie oddychała – zapobiegnie to uciskom i gromadzeniu się bakterii.

Mycie i osuszanie stóp diabetyka

- Stopy osoby chorej na cukrzycę powinno się myć codziennie w letniej wodzie oraz bardzo dokładanie oglądać. Nie należy ich moczyć – cała czynność nie powinna trwać dłużej niż 2-3 minuty. Chodzi o to, by skóra nie straciła swych ochronnych właściwości. Chyba, że do wody dodamy odrobinę specjalistycznego pediceutyku dla diabetyków, który oczyści i dzięki właściwościom antybakteryjnym dodatkowo zabezpieczy skórę, wówczas można moczyć stopy około 5 minut, dzięki czemu czujemy się komfortowo i pewnie – mówi podolog Małgorzata Gajda, ekspert Footlogix. Bardzo ważne jest osuszanie stóp – należy tę czynność wykonywać ostrożnie i dokładnie, tak by przestrzenie między palcami również były suche - dodaje.

Odpowiednie nawilżenie i ochrona

- Bardzo ważna jest codzienna pielęgnacja stóp osoby chorej na cukrzycę – mówi Małgorzata Gajda. – Po odpowiednim umyciu i osuszeniu stopy, należy ją odpowiednio nawilżyć przy użyciu specjalistycznego preparatu bezpiecznego dla diabetyków. Polecanym rozwiązaniem jest mus, który nawilży i co ważne odbuduje suchą skórę stóp. W składzie powinien zawierać mocznik, dzięki któremu zrogowaciałe komórki skóry zostają rozpulchnione, co umożliwia wodzie wniknięcie do wnętrza tkanki. Zalecane jest jego stężenie na poziomie 10%, dzięki czemu odpowiednio nawilża, ale nie złuszcza wrażliwej skóry. Bardzo istotne jest również wzmocnienie ochrony przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. Dlatego nie wystarczą tu po prostu preparaty nawilżające czy natłuszczające, ale profesjonalne pediceutyki, które są bezpieczne i posiadają dodatkowo funkcje odbudowujące i zabezpieczające – dodaje ekspertka Footlogix.

Pedicure dla diabetyka

Osoba borykająca się z zespołem stopy cukrzycowej powinna przede wszystkim korzystać z usług podologa. Pielęgnacja paznokci również wymaga odpowiedniego podejścia. Paznokcie należy obcinać prosto, niezbyt krótko, tak aby zapobiec ich wrastaniu. Wszystkie narzędzia, jakie stosujemy do pielęgnacji, powinny być jednorazowego użytku – w przypadku pilników, a narzędzia wielokrotnego użytku po każdej czynności odpowiednio dezynfekowane i sterylizowane, by uniknąć ryzyka zakażenia. Paznokcie powinny być opiłowane w taki sposób, by były łagodnie zakończone. Pedicure powinno wykonywać się z ogromną starannością, by unikać przede wszystkim punktowych zranień, które mogą przerodzić się w bolesne owrzodzenia. W tym celu warto do codziennej pielęgnacji stosować produkty, które posiadają właściwości antybakteryjne, dzięki czemu stopa jest stale zabezpieczona, nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń skóry.