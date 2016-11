Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić jedno: cukrzyca to bardzo poważna choroba, która nie tylko uprzykrza codzienne funkcjonowanie, ale – jeśli nie jest odpowiednio leczona – może prowadzić do śmierci. To ważne, by nie bagatelizować żadnych niepokojących symptomów, a nawet być na nie wyczulonym i działać od razu. Co to oznacza w praktyce?

Niezależnie od tego, czy mamy objawy choroby, tj. senność, apatia, wzmożone pragnienie, nadmierne chudnięcie, sucha i swędząca skóra, mrowienie w stopach, wolniejsze gojenie się ran, nawracające zapalenia jamy ustnej, nieostre widzenie, warto profilaktycznie sprawdzić stężenie glukozy (tzw. glikemię) we krwi na czczo. To proste badanie, którego wynik można otrzymać nawet tego samego dnia. Jeśli będzie nieprawidłowy, lekarz zaleci dalszą diagnostykę, polegającą również na pobraniu krwi – tym razem jednak z doustnym testem obciążenia 75 g glukozy. Należy ją przeprowadzić jak najszybciej, nawet jeśli nadal nie mamy żadnych przykrych dolegliwości. Choroba może się bowiem rozwijać w ukryciu. A im dłużej pozostanie niewykryta, tym większe ryzyko powikłań: rozwoju neuropatii cukrzycowej (która może prowadzić do tzw. zespołu stopy cukrzycowej i amputacji kończyny), przewlekłej niewydolności nerek, zawału serca, udaru mózgu.

Wynik wyszedł nieprawidłowy? Trzeba działać. Leczenie należy rozpocząć niezwłocznie. Poziom glukozy nie ustabilizuje się sam. Potrzebna jest odpowiednia terapia z użyciem leków, które zaleci lekarz. Warto zaufać doświadczeniu specjalisty i samemu nie eksperymentować na własnym zdrowiu.

Jest kilka grup leków dla chorych na cukrzycę. Pomagają one utrzymać odpowiedni poziom glukozy we krwi bez ryzyka niedocukrzenia oraz przy okazji wpływają na prawidłowy poziom ciśnienia krwi oraz zapobiegają problemom z masą ciała. Pozwalają na normalne życie, mimo uciążliwej choroby. Nadal podstawą leczenia są insuliny, które medycyna zna już doskonale i z powodzeniem stosuje od kilkudziesięciu lat. Strategię ich podawania opracowuje lekarz, dostosowując odpowiedni preparat do konkretnego pacjenta. Terapia w cukrzycy zawsze jest indywidualna.

Choroba nigdy nie ustępuje, więc trzeba nauczyć się z nią żyć. Oprócz regularnego stosowania leków i poddawania się badaniom kontrolnym, należy prowadzić zdrowy tryb życia. Po pierwsze, trzeba rzucić palenie i unikać alkoholu, bo sprzyjają powikłaniom cukrzycy. Po drugie, konieczna jest zbilansowana dieta, która pozwoli utrzymać poziom cukru w normie – najlepiej opracować jadłospis z dietetykiem. Po trzecie, istotna jest aktywność fizyczna. Nie oznacza to, że trzeba od razu zapisać się na siłownię czy brać udział w maratonie. Wystarczy codzienny przynajmniej półgodzinny spacer w szybszym tempie, jeżdżenie na rowerze. Zarówno dieta, jak i odpowiednia dawka sportu zapobiegają nadwadze.

* Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w Polsce wśród dorosłych odsetek chorych na cukrzycę wynosi nawet 8 proc. Przyjmuje się, że na schorzenie cierpi 2,73 mln osób, z których nawet około pół miliona nie zdaje sobie sprawy, że jest chora. Główną przyczyną jest otyłość (która również dotyka coraz większej liczby Polaków), niezdrowy styl życia, w tym za mała dawka codziennego ruchu. Eksperci mają dla nas nie tylko złe informacje. Dobrą jest ta, że Polacy z cukrzycą żyją coraz dłużej, o ile poddawani są właściwemu leczeniu. Warto więc korzystać z farmaceutyków, które zaleci specjalista.