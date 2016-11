No tak, w Polsce słabo korzystamy z profilaktyki. A według Pani, co warto robić?



Przede wszystkim warto regularnie odwiedzać lekarza i konsultować z nim wszelkie niepokojące symptomy. Może to być na przykład wzmożone pragnienie, niespodziewana utrata wagi, osłabienie, apatia, zimne poty czy kołatanie serca. Lista objawów cukrzycy jest długa i tak naprawdę nie wolno bagatelizować żadnej dolegliwości, w myśl zasady „lepiej dmuchać na zimne”. Poza tym warto korzystać z najnowszych metod diagnostyki, które pozwalają nam skontrolować, w jakiej kondycji jest organizm, czy jesteśmy w pełni zdrowi. W Revitum oferujemy doskonale znany na Zachodzie, a nieco mniej u nas w Polsce - test obciążeń organizmu.

A co to takiego: test obciążeń organizmu?



To metoda diagnostyki stworzona przez dr. Volla. Wśród specjalistów jest ona doskonale znana i doceniana – stosuje ją w Europie ponad 30 tys. specjalistów. Dzięki niej w Polsce do tej pory pomogliśmy 36 tys. osobom w usunięciu chorób i powrocie do zdrowia.

Maryla Biernacik-Bańkowska, Manager Revitum S.A. / Materiały prasowe

Jak wygląda badanie?



Wykonanie testu obciążeń jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Najpierw specjalista sprawdza stan funkcjonowania organów oraz układów organizmu. O wszelkich nieprawidłowościach informuje pacjenta na bieżąco. Pacjent może więc usłyszeć, że w jego organizmie zalegają jakieś obciążenia: grzyby, toksyny, metale ciężkie, pasożyty. Albo że ma zaburzenia metabolizmu glutenu bądź niedobory witamin i minerałów. Wszystko to cenne informacje, które wpływają na oceną działania całego organizmu, sugerują ryzyko rozwoju chorób przewlekłych.

Co należy robić po uzyskaniu wyniku testu?



Specjaliści pomagają ułożyć kurację złożoną tak, aby organizm mógł zacząć się regenerować i wrócić do zdrowia. To istotne, jeśli chodzi o profilaktykę cukrzycy. Ważne jest to, by każdy z nas przyjmował odpowiednie naturalne składniki odżywcze, zwłaszcza jeśli wiemy, że codzienna dieta jest w nie zbyt uboga. Liczy się utrzymanie odpowiedniej masy ciała, bo właśnie otyłość jest jednym z głównych czynników rozwoju cukrzycy.

