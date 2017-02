„E-zdrowie. Przed nami nadal długa droga” – sam tytuł debaty wskazuje kierunek rozmowy. Jednym z głównych punktów będzie projekt P1, czyli budowy Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, dzięki której szpitale m.in. mogłyby się wymieniać dokumentacją medyczną.

Resort zdrowia w styczniu tego roku otrzymał od Komisji Europejskiej ostatnią szansę na dokończenie projektu. Bruksela zgodziła się, żeby projekt był kontynuowany z nowej puli środków unijnych. Musi się zakończyć do 2019 r., bo inaczej trzeba będzie oddać otrzymane wcześniej fundusze. Eksperci mają wątpliwości, czy to się uda. Prace nad tymi rozwiązaniami rozpoczęły się w 2008 r. i miały się skończyć w 2014 r. Najpierw przełożono finał na połowę, a potem na końcówkę 2015 r. Żadnej z tych dat nie udało się dotrzymać. Projekt zakończył się klapą, bo choć zakończono kilka funkcjonalności, to nie mogły one wspólnie zadziałać z powodu nie zakończonej budowy tzw. szyny usług, która miała je spinać.

Kolejnym punktem debaty ma być problem e-dokumentacji. Do końca 2018 r. szpitale mają obowiązek przerzucenia się z dokumentacji papierowej na elektroniczną. Z ostatniego badania, przeprowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wynikało, że niewiele placówek jest na to gotowych. Tylko jedna czwarta szpitali może przesyłać do innego ośrodka np. wyniki badań czy opis choroby swojego pacjenta.

Tego samego dnia poruszana będzie tematyka finansowania ochrony zdrowia, zdrowia publicznego czy telemedycyny. Wiele sesji będzie poświęconych bezpośrednio problemom pacjentów. Pojawią się takie tematy jak: diabetologia, ortopedia geriatryczna czy też życie seksualne w trakcie terapii i po leczeniu kardiologicznym i onkologicznym.

W ubiegłym roku Kongres zgromadził ponad 2 tys. osób – przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. W tym roku zaplanowano 60 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których udział weźmie 250 prelegentów i ok. 3 tys. gości. ⒸⓅ

Klara Klinger