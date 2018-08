Redakcja Dziennik.pl

GIS wyjaśnia na swojej stronie internetowej, że użądlenie przez owada jest szczególnie niebezpieczne, "jeżeli pszczoła albo osa zaatakowała okolicę ust, gardła lub języka (powstający obrzęk może być przyczyną zablokowania drożności dróg oddechowych) lub jeśli osoba użądlona jest uczulona na jad owada. Obie sytuacje mogą zagrażać życiu i wymagają jak najszybszej pomocy lekarskiej".

GIS zwraca uwagę, że pszczoła może użądlić tylko raz, gdyż jej żądło ma zaczepy, które zatrzymują je w skórze. Inaczej jest z osami, szerszeniami i trzmielami, które mogą żądlić wielokrotnie, dlatego trzeba liczyć się z kolejnymi atakami.

Najbardziej niebezpieczne są osy. "Zabicie jednej – czytamy w komunikacie - powoduje atak wszystkich os z gniazda, ponieważ w chwili zabicia rozrywa się woreczek jadowy, który uwalnia substancje chemiczną, której woń prowokuje owady do ataku".

W chwili użądlenia wstrzyknięty jad powoduje ból, zaczerwienienie i obrzęk. Dolegliwości te utrzymują się od kilku godzin do doby, wpływ na to ma liczba użądleń, rodzaj owada, indywidualna odporność organizmu. Nasilenie tych objawów wskazuje na uczulenie. Wówczas może dojść do wstrząsu anafilaktycznego.

W takim przypadku może nastąpić omdlenie, spadek ciśnienia krwi, przyśpieszone czynności serca, zawroty głowy, nudności oraz wymioty, obrzęk języka lub twarzy, wysypka na części lub na całym ciele czy uczucie ściskania klatki piersiowej.

Jeżeli osoba uczulona zostanie ukąszona, a nie ma leków, należy jej podać do wypicia wapno musujące. Do miejsca użądlenia trzeba przyłożyć zimny okład z lodu i jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe.

Jeżeli poszkodowana osoba nie jest uczulona, należy - w razie użądlenia przez pszczołę - szybko wyciągnąć żądło. Trzeba to zrobić ostrożnie, żeby nie uszkodzić woreczka jadowego, bo to może zwiększyć dawkę jadu. Miejsce użądlenia trzeba dokładnie umyć wodą z mydłem. Należy też przyłożyć zimny okład – zmniejszy obrzęk i spowolni rozprzestrzenianie się jadu.

Aby zmniejszyć ryzyko użądlenia, lepiej nosić ubrania o jasnych kolorach, gdyż żądlące owady wybierają kolory ciemne. Należy powstrzymać się od używania silnych perfum, płynów po goleniu, innych wonnych preparatów.