- Co dekadę obserwujemy, że podwaja się ilość osób z atopią, czyli dziwnie reagujących na rzeczywistość, więc możemy już mówić o epidemii - powiedział w "Dzień Dobry TVN" dr Piotr Dąbrowiecki.

- To jest choroba poligenowa - podkreślił alergolog.

- Jeżeli coś pojawia się regularnie w danym miesiącu i jest to katar, kichanie, łzawienie, no to wielkie szanse, że jest to alergia - wyjaśnił.

- Profilaktyka jest najważniejsza - dodał.

Źródło: Agencja X-News