Tęgoryjec dwunastnicy chroni przed alergią

W Wietnamie, gdzie zakażenia tym pasożytem są dość częste, stosunkowo mało osób cierpi na alergie i astmę. Brytyjscy i wietnamscy naukowcy przebadali 1500 dzieci w wieku od 6 do 17 lat. U tych, którym podano leki przeciwpasożytnicze, zaobserwowano zwiększoną skłonność do rozwoju alergii. Przed naukowcami stanęło więc nowe zadanie: ustalić, w jaki sposób pasożyty te programują ludzki układ odpornościowy, hamując reakcję organizmu na alergeny.

Kiedy seks staje się niebezpieczny…

Co 12 kobieta może cierpieć na alergię na nasienie partnera. Objawy uczulenia przypominają symptomy chorób wenerycznych i zwykle dotyczą pochwy oraz sromu. W skrajnych sytuacjach powodują groźny wstrząs anafilaktyczny. Najczęściej pojawiają się one od razu po stosunku lub do godziny po nim, bardzo rzadko po upływie kilku dni lub miesięcy. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest używanie prezerwatywy.

Alergia na roztocza – kto tak naprawdę jest winny?

Okazuje się, że to nie roztocza jako takie są źródłem problemu, lecz ich odchody. 1 g kurzu zawiera około 250 tys. odchodów roztoczy. Roztocza żywią się głównie złuszczonym naskórkiem. W ciągu doby człowiek zrzuca w przybliżeniu 1 g naskórka, co wystarczy, by wykarmić niemal 100 tys. roztoczy!

Hormonalne zawirowania

Zespół napięcia przedmiesiączkowego może nasilać objawy alergii. Winowajcą jest podwyższony poziom hormonów, m.in. estrogenu. To z jego powodu wiele kobiet czuje się gorzej w tygodniu poprzedzającym menstruację oraz podczas ciąży. Średnio u 1/3 ciężarnych alergiczek objawy alergii nasilają się, z kolei menopauzie zwykle towarzyszy osłabienie symptomów.

Alergia na smartfon?

Tak, przy czym w rzeczywistości jest to alergia na nikiel – metal stosowany do produkcji urządzeń elektronicznych. Objawy obejmują wysypkę, czerwone, swędzące grudki, czasem sączące się. Zdarza się, że objawy pojawiają się na obszarach ciała, które nie stykają się z niklem, z czego wynikają trudności w ustaleniu źródła dolegliwości.