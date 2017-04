- Jeżeli niedrożność nosa pojawia się regularnie po położeniu się do łóżka albo po sprzątaniu mieszkania, dodatkowo występuje katar i zmiany na skórze, to podejrzewamy pacjenta o alergie na roztocza - powiedział specjalista. - Duszności, trudność oddychania, kaszel i świszczący oddech to objawy astmy oskrzelowej. Powinniśmy pójść wtedy do lekarza - dodał.

Jak temu zapobiec?