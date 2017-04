Masz alergię czy nie tolerujesz?

Bardzo często pojęcia „nietolerancja” i „alergia” stosujemy zamiennie, tymczasem tak naprawdę to dwie zupełnie inne dolegliwości. – Alergia pokarmowa oznacza patologiczną reakcję organizmu, a dokładniej układu odpornościowego na spożyty pokarm. W zależności od jej typu objawy mogą wystąpić już po kilkunastu sekundach od zjedzenia uczulającego produktu bądź dopiero po kilku dobach. Najczęściej są to pokrzywka i świąd skóry, wymioty czy biegunka, ale mogą do nich dołączyć także mrowienie języka i warg, obrzęk gardła, trudności z oddychaniem, kłopoty z sercem, a w skrajnych przypadkach nawet wstrząs anafilaktyczny – tłumaczy dr Monika Dąbrowska-Molenda, dietetyk z Kliniki Wellness Szpitala Medicover. – Z nietolerancją pokarmową mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy organizm wykazuje nadwrażliwość na określony składnik żywności, ale nie ma ona charakteru immunologicznego, a wynika na przykład z braku enzymu odpowiedzialnego za jego trawienie. Objawia się najczęściej niepożądaną, nieprzyjemną i stosunkowo szybką reakcją ze strony układu pokarmowego, na przykład bólami brzucha, wzdęciami, zaparciami czy biegunką, ale też bólami głowy i stawów czy problemami ze skórą – dodaje.

Jak sprawdzić, co szkodzi

Szacuje się, że na nietolerancje pokarmowe cierpi nawet 45 proc. ludzi – zarówno dorosłych, jak i dzieci. To znaczy, że u niemal połowy z nas powracające bóle głowy wcale nie muszą być związane z migreną, przemęczeniem czy brakiem dostatecznej ilości snu, a dolegliwości trawienne wynikać ze stresującego trybu życia, a po prostu być efektem zjedzenia czegoś, co nam szkodzi. Jak się jednak o tym przekonać i znaleźć „winowajcę”? Pierwszym przychodzącym na myśl sposobem jest dieta eliminacyjna – rezygnowanie z określonych grup produktów spożywczych i baczne obserwowanie reakcji organizmu. Zamiast eksperymentować na własną rękę z komponowaniem takiego jadłospisu lepiej jednak udać się do lekarza i wykonać badanie krwi ukierunkowane właśnie na wykrycie alergii i nietolerancji pokarmowych.