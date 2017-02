Uczulenie na kurze jaja to alergia pokarmowa, w przebiegu której dochodzi do nadwrażliwości organizmu zarówno na białko, jak i żółtko jaja kurzego. Jednak częściej i silniej uczula białko niż żółtko.

Do głównych objawów należą:

- stany zapalne jamy ustnej,

- biegunka,

- wymioty,

- katar,

- duszności,

- astma.

Symptomem alergii na jaja może być także pokrzywka i zapalenie spojówek.

Jedyną formą leczenia alergii na jaja kurze jest dieta eliminacyjna, wykluczająca z codziennego jadłospisu pokarmy, które mogą zawierać jajka. To trudne, bo jajka kryją się w wielu produktach, także mniej oczywistych, np. pasztecie, piwie. Na etykietach artykułów spożywczych należy szukać nazw, tj. albumina, globulina, lipowitelina, owoalbumina, owoglobulina – wskazują one na obecność jajka.

Warto też zwrócić uwagę na to, że jajka są źródłem wartościowego białka. Trzeba więc zastąpić je innymi produktami, np. chudym mięsem (kurczak, indyk), rybami, tofu, fasolą.

Co ciekawe, szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (np. MMR), jak również przeciwko grypie i przeciwko żółtej gorączce, mogą - ale nie muszą - wywołać reakcję alergiczną u osób uczulonych na jaja kurzego. Wirusy składające się na szczepionki są bowiem hodowane w fibroblastach zarodków kurzych, a podłoża zawierają niewielkie ilości białek jaja kurzego. Jednak do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko!