Leki przeciwhistaminowe pomagają przy alergicznym zapaleniu spojówek, nieżycie nosa spowodowanym uczuleniem, atopowym zapaleniu skóry, pokrzywce alergicznej, astmie oskrzelowej.

Leki przeciwhistaminowe I generacji nie powinny być przyjmowane przez panów, u których stwierdzono przerost prostaty, a także u osób z jaskrą oraz uszkodzeniami szpiku kostnego. Leków przeciwhistaminowych II generacji nie powinny stosować osoby mające zaburzenia rytmu serca, także kobiety, które karmią piersią. Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek, to należy dawkę leku dopasować do jego stanu zdrowia w taki sposób, aby nie wyrządziły one żadnej szkody w organizmie.