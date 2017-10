Jest to czynność polegająca na podawaniu pacjentowi substancji, która ją uczula. Na początku jest jej bardzo mało, a z każdym kolejnym razem są podawane większe dawki alergenu. Działania te mają doprowadzić do tego, by organizm przyzwyczaił się do niego i nauczył się z nim funkcjonować.

Odczulanie trwa w sumie kilkanaście tygodni. Na początku pacjent przyjmuje zastrzyk co tydzień, a później co 2 lub 4 tygodnie. Odczulanie może być całoroczne – dotyczy to osób, które mają kontakt z alergenem cały czas, np. sierść zwierząt lub kurz domowy. Z kolei odczulanie przedsezonowe jest przeznaczone dla pacjentów, którzy mają kontakt z alergenem tylko przez pewien okres w roku, np. podczas pylenia roślin.