Pożegnaj nieprzyjemny zapach z ust. Skuteczne rady i sposoby

Winna kiepska higiena?

W większości przypadków przyczyną jest niewystarczająca lub błędna higiena jamy ustnej. Zęby powinniśmy myć min. 2 razy dziennie. Niestety nie zawsze stosujemy się do tych zaleceń. Efekt? Namnażające się na języku, zębach i policzkach kolonie bakterii produkują lotne związki siarki, którym towarzyszy zapach … zgniłych jaj. – Kiepska higiena prowadzi do namnażania się bakterii beztlenowych. Te z kolei ulegając rozpadowi uwalniają lotne związki siarki (VSC). Są to gazy pochodzące m.in. z białek śliny. Także zalegające w jamie ustnej resztki jedzenia fermentują i gniją w szczelinach, przestrzeniach międzyzębowych, na języku i policzkach. Pojawia się wtedy słodko kwaśny zapach zgniłych owoców – mówi lek. dent. Tomasz Łukasik z Dentim Clinic w Katowicach.