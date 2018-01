Zęby są jak odciski palców... Tego pewnie nie wiesz o swojej jamie ustnej

Szkliwo to najtwardsza tkanka

Żując, chrupiąc, gryząc nie zastanawiamy się, że używamy do tego najtwardszego materiału w naszym ciele. Szkliwo, czyli tkanka, która ochrania zębinę to najbardziej wytrzymały materiał biologiczny w naszym ciele, twardszy nawet od kości. Wszystko przez jej skład. Szkliwo to aż w 96%-98% dwuhydroksyapatyt, czyli minerał zbudowany z wapnia i fosforu. Pod względem twardości w skali Mohsa szkliwo ma aż 5 punktów! Oznacza to, że jego twardość porównywalna jest z minerałami, które z trudem jest zarysować nawet nożem. Niestety, podobnie jak inne minerały, także szkliwo może ulec… erozji. Wszystko przez mające kilka nanometrów bakterie próchnicze. – Twarde szkliwo niestety łatwo jest rozmiękczyć, zwłaszcza jeśli jemy słodko i nie myjemy zębów. Bakterie np. Streptococcus mutans potrafią przekształcić cukier w groźny dla szkliwa kwas mlekowy. Szkliwo, które wciąż narażone jest na jego działanie, staje się mniej odporne, rozmiękcza się i pęka otwierając drogę bakteriom do wnętrza zęba – mówi lek. dent. Tomasz Łukasik z Dentim Clinic w Katowicach.