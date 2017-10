Naturalna nie wyrządzi ci krzywdy? Cała prawda o pastach do zębów

Mit nr 1. Wszystkie pasty do zębów są takie same.

Fakty: Nie można generalizować. Nie wszystkie pasty do zębów zawierają choćby fluor, który remineralizuje szkliwo, wzmacnia zęby oraz chroni je przed próchnicą. Podstawowym zadaniem każdej pasty jest skuteczne oczyszczenie zębów z resztek pokarmowych, ale poza tym pasty różnią się w zależności od pozostałych ich funkcji. Dlatego też mamy pasty tzw. uniwersalne, dostosowane do większości pacjentów, pasty do zębów wrażliwych, które zabezpieczają je przed wpływem bodźców zewnętrznych dzięki dodatkowi np. chlorku potasu, chlorku strontu czy hydroksyapatytu. Dostępne są również pasty wybielające, które uściślając – mają działanie lekko rozjaśniające. Odrębną kategorią są pasty do zębów przeznaczone dla dzieci, które zamiast fluoru zawierają ksylitol lub zawierają stosunkowo mniej fluoru niż te dla dorosłych (pasta dla 2-4 latka – 250-500 ppm fluoru, pasta dla dziecka ok. 5-7 lat ok. 1000 ppm). Dostępne są również m.in. pasty przeznaczone dla pacjentów z problemem paradontozy zawierające składniki łagodzące stany zapalne dziąseł np. wyciągi z ziół, mleczan glinu czy alantoinę.