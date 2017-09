Specjalny szpital... na szynach. Wyposażony jak nowoczesna klinika

Nawet 400 tysięcy mieszkańców Chin każdego roku traci wzrok z powodu zaćmy. Ta choroba oczu w tym kraju to prawdziwa plaga. O skali problemu świadczy choćby fakt, że 18 procent wszystkich niewidomych na świecie żyje właśnie w Chinach. Powodem tego faktu jest przede wszystkim słaby dostęp do opieki okulistycznej, zwłaszcza w biedniejszych prowincjach. Choć zabieg usunięcia zmętniałej soczewki i zastąpienia jej sztuczną jest w miarę prosty i małoinwazyjny, problem z dotarciem do lekarza sprawia, że starsi Chińczycy nie leczą zaćmy, a w konsekwencji tracą wzrok. Ratunkiem jest dla nich specjalny szpital na kołach, a dokładnie – na szynach. To pociąg wyposażony jak normalny szpital, z lekarzami, pielęgniarkami, a nawet łóżkami dla pacjentów. Lifeline Express, bo tak się nazywa, odwiedza biedne regiony Chin, leczy oczy i rusza w drogę.