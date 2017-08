"Jesteśmy w stanie przyjąć każdego pacjenta po udarze". Nowoczesny oddział już po remoncie

GDAŃSK. NOWOCZESNY ODDZIAŁ UDAROWY OTWARTY

Remont to zdecydowanie za małe słowo na to co tu zrobiliśmy. Projekt zakładał całkowitą zmianę piętra, przestrzenie zostały zorganizowane zupełnie inaczej, znacznie bezpieczniej. Na chwilę obecną jesteśmy chyba najnowocześniejszym ośrodkiem w kwestii leczenia udarowego w tej części Polski, oddział który dziś oddajemy do użytku ma 20 łóżek, praktycznie jesteśmy w stanie przyjąć i uratować każdego pacjenta po udarze - przyznaje w rozmowie z portalem trojmiasto.pl Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Copernicus, która zarządza szpitalem.



Wartość inwestycji to ponad 6,4 miliona złotych, z czego ponad 2 miliony złotych pochodzi ze środków samorządu województwa pomorskiego.