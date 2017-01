Epidemia w Harare. Dur brzuszny zabił już kilkadziesiąt osób [ZDJĘCIA]

DUR BRZUSZNY CORAZ TRUDNIEJSZY DO OPANOWANIA W ZIMBABWE

Rozprzestrzenianiu się choroby sprzyja deszczowa pogoda i wszechobecne błoto, uciążliwe zwłaszcza na bazarach, gdzie miejscowa ludność chętnie zaopatruje się w zapasy żywności. Jeśli dodać do tego fatalny stan sanitarny i problemy z dostępem do czystej bieżącej wody, od razu wiadomo, dlaczego dur brzuszny zbiera tak obfite żniwo. Zdaniem lekarzy sytuacja ta najpewniej ulegnie pogorszeniu i zanim uda się opanować epidemię, należy się spodziewać jeszcze wielu kolejnych jej ofiar w Zimbabwe.



Fotoreporter agencji EPA pokazał, jak wygląda jeden z bazarów w Harare. Jest to także jedno z potencjalnych ognisk zakażenia durem brzusznym.