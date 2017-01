Zabieg odbudowy owłosienia to poważna decyzja, która wymaga namysłu. Chcesz, żeby efekt był bardzo naturalny? Nie wiesz, jaką metodę wybrać? Myślisz, że to zabieg wyłącznie dla próżnych celebrytów? Dowiedz się, co warto wiedzieć przed transplantacją włosów i nie daj się zwieść stereotypom.