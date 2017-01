Te mity na temat ortodoncji wciąż krążą. Pora je obalić

MIT 1 - Estetyka to najważniejszy powód, by podjąć leczenie ortodontyczne

Chociaż większość osób decyduje się na leczenie ortodontyczne ze względu na piękny i symetryczny uśmiech, to nie można zapomnieć o kłopotach zdrowotnych, jakie mogą nieść za sobą wady zgryzu, a jest ich wiele… - Próchnica, choroby przyzębia, wady wymowy, uszkodzenia mechaniczne zębów, wady postawy, czy bóle kręgosłupa - to tylko niektóre z przykrych konsekwencji, które mogą nas2 spotkać, jeśli w porę nie zareagujemy. Warto również wspomnieć, że krzywy zgryz utrudnia rozdrabnianie pokarmów, a przez to również trawienie, co może prowadzić do wielu schorzeń układu pokarmowego np. rozwoju refluksu czy problemów z trawieniem – mówi lek. stom. Kamil Stefański z Dentim Clinic, ekspert w dziedzinie ortodoncji.