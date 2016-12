Kiedy praca niszczy twoje zdrowie? PIĘĆ NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW

PRACUJESZ PRAKTYCZNIE NON STOP

Każdą wolną chwilę poświęcasz na zawodowe obowiązki? Nawet w kawiarni nad ciastkiem otwierasz laptopa i starasz się nadrobić zadania, z którymi nie wyrabiasz się w biurze? Zatrzymaj się, bo jesteś na złej drodze. Jak wynika z badań brytyjskich naukowców przytaczanych przez serwis NetDoctor, zabieranie pracy do domu i poświęcanie jej czasu przeznaczonego na wypoczynek podnosi ryzyko wystąpienia problemów z krążeniem, łącznie z zawałem serca, grozi również depresją oraz popadnięciem w alkoholizm. Lekarze alarmują, że coraz powszechniejsze staje się zjawisko wydłużania czasu własnej pracy do 55 godzin tygodniowo. Oznacza to, że zamiast 8 godzin dziennie pracujemy nawet 11 – a już taki wysiłek bez odpowiedniego odpoczynku może być groźny dla zdrowia, ostrzegają specjaliści.