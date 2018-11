- Lekarz i terapeuci mówią, że opieka nad zwierzętami uczy odpowiedzialności, systematyczności i pomaga budować relacje – powiedział rzecznik prasowy szpitala im. J. Babińskiego Maciej Bóbr.

Do pięciu budek na terenie szpitala już przychodzą pierwsze bezdomnie koty. W piątek przy placówce staną kolejne cztery domki.

Rzecznik szpitala podkreślił, że kontakt ze zwierzętami uczy odpowiedzialności, bo pacjenci muszą karmić koty o stałych porach, muszą też po nich sprzątać.

- W zamian za to pacjenci otrzymują coś, co niektórzy rzadko otrzymywali w swoim życiu – wdzięczność i przyjaźń. Opieka nad zwierzętami wspomaga więc budowanie relacji, a to jest potrzebne pacjentom często wykluczonym społecznie – wyjaśnił Bóbr. Jak dodał, także sami pacjenci cenią sobie możliwość opieki nad futrzakami.

Nowe budki znalazły się w przyszpitalnych ogródkach, dlatego podopieczni szpitala mają do nich łatwy dostęp, ale też mogą je obserwować z okien szpitala.

Projekt "Zadbajmy o bezdomne koty" jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.