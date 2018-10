– Liczba zakażeń New Delhi rośnie w geometrycznym tempie. Musimy po pierwsze dobrze rejestrować pacjentów, podejmować procedury, by ich zabezpieczyć, muszą być też absolutnie jednakowe standardy postępowania z pacjentami – nosicielami tych dramatycznie niedobrych bakterii – powiedział na konferencji prasowej podczas ogólnopolskiego spotkania epidemiologów GIS Jarosław Pinkas. Przyznał on, że obecnie w Polsce można mówić o kilkuset przypadkach New Delhi "ale boimy się, żebyśmy, kolokwialnie mówiąc, nie byli tym przywaleni, bo postęp jest geometryczny" – przyznał Pinkas.

GIS podkreślił, że "bakteria New Delhi nie wzięła się znikąd" i w związku z tym należy "zadbać o racjonalną antybiotykoterapię".

– To jest kwestia nadużywania antybiotyków nie tylko przez lekarzy, ale też przez przemysł rolno-spożywczy, przez tych, którzy leczą zwierzęta. Jest to bardzo szeroki problem na całym świecie – mówił Pinkas i dodał, że pojawienie się tej bakterii w Polsce to "efekt życia w globalnej wiosce".

Epidemiolodzy i lekarze przyznają, że pacjenci, którzy są zakażeni bakterią New Delhi stanowią problem dla placówek zdrowia, bo należy ich między innymi izolować na osobnych salach. – Nie jest tajemnicą, że w polskich szpitalach takich pojedynczych sal brakuje – przyznała konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. Katarzyna Dierżanowska-Fangrat.

– W teorii jesteśmy dobrzy, w praktyce trudno nam realizować założenia – przyznała Dierżanowska-Fangrat, odnosząc się do potrzeby izolacji osób z bakterią New Delhi.

Obecni na konferencji specjaliści podczas dyskusji podkreślali, że w polskich szpitalach brakuje mikrobiologów, nie wszystkie placówki mają nowoczesne sterylizatornie. Podano, że w jednym ze szpitali sterylizator pochodzi "jeszcze z czasów NRD". Dodawano także, że nie ma obowiązku prawnego zatrudniania w sterylizatorniach fachowców – proszono ministra Pinkasa, by uregulować te kwestie prawnie.

New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae – pałeczki zapalenia płuc, należącej do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Zapalenia nią wywołane mogą prowadzić do sepsy. Jest oporna na działanie większości antybiotyków.

Galeria Przejdź do galerii » Czy dziecko ma robaki? 10 typowych objawów Robaki, czyli pasożyty jelitowe, tj. owsiki, lamblie, glista, atakują dzieci dość często. Warto wiedzieć, jakie wywołują objawy, by szybko wdrożyć odpowiednie leczenie. Co powinno wzbudzić niepokój rodziców?

Pierwszy przypadek New Delhi w Polsce zanotowano w Warszawie w 2011 roku. Wkrótce potem duża liczba chorych pojawiła się w Poznaniu. Obecnie najwięcej przypadków zakażonych tą bakterią notuje się na Mazowszu, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach.

Niektóre środowiska lekarskie postulują, by w bazach danych oznaczać pacjentów z bakterią New Delhi. Prof. Katarzyna Dierżanowska-Fangrat wyraziła obawę, że mogłoby to pozbawić te osoby dostępu do świadczeń medycznych. – Taka informacja powinna być przez pacjenta podana w wywiadzie, nie powinna być ukrywana – przyznała krajowa konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Konferencja odbywa się w Starych Jabłonkach, uczestniczą w niej mikrobiolodzy, epidemiolodzy, szefowie szpitali i specjaliści zdrowia publicznego.