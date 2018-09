Pod adresem Terminyleczenia.nfz.gov.pl można sprawdzić, gdzie i kiedy najszybciej uzyskamy pomoc lekarza, ile osób czeka na leczenie w placówce, którą wybraliśmy oraz czy w szpitalu lub poradni są udogodnienia dla pacjentów, takie jak: parking, podjazd dla wózków, winda czy specjalnie dostosowana łazienka dla niepełnosprawnych.

W wyszukiwarce dostępne są także adresy, numery telefonów do poszczególnych poradni i szpitali. Można również sprawdzić na mapie, gdzie jest dany szpital czy poradnia.

NFZ podkreśla w informacji przekazanej PAP, że informator o terminach leczenia powstał z myślą o pacjentach oraz przy ich współpracy. Jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez pacjentów. Zastąpił funkcjonującą poprzednio wyszukiwarkę: Kolejki.nfz.gov.pl.

Zmieniła się nie tylko szata graficzna, ale również sposób prezentowania danych. Są nowe funkcjonalności dla niepełnosprawnych, jak kontrast, powiększanie strony czy dostosowanie informatora do obsługi przez czytniki ekranu. Tym samym wyszukiwarka spełnia normy WCAG 2.0 w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

NFZ przypomina, że informacje o terminach leczenia trafiają do NFZ bezpośrednio od placówek medycznych. Szpitale i poradnie są zobowiązane do przekazywania co tydzień do oddziałów wojewódzkich NFZ informacji o prowadzonych listach osób czekających na leczenie.

Fundusz akcentuje, że jeżeli zdarzy się sytuacja, że termin, który usłyszymy, umawiając się na wizytę w poradni, jest inny od zapisanego w informatorze, można to zgłosić bezpośrednio przez stronę informatora w polu: zgłoś uwagę. Każde takie zgłoszenie wyjaśni placówka medyczna.

Informator NFZ jest jednym z najpopularniejszych źródeł uzyskiwania informacji o terminach leczenia. Dotychczas średnio w miesiącu korzystało z niego ponad 53 tys. użytkowników. Dziennie pada około 8 tys. zapytań. Najczęstsze wyszukiwania dotyczą świadczeń rezonansu magnetycznego, poradni okulistycznej czy oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.