Minister zdrowia podpisał obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r. Na liście refundacyjnej znalazło się 30 nowych produktów leczniczych.

Wiceminister zdrowia Marcin Czech, który odpowiada za refundację leków, podkreśla, że nowa lista refundacyjna przynosi zmiany korzystne dla pacjentów. - Mamy dobre wiadomości dla chorych na przerost gruczołu krokowego, a także na wirusowe zapalenie wątroby typu C – w obu obszarach refundacją obejmujemy nowe opcje terapeutyczne. Z refundacji leku Denozumab korzystać mogą nadal pacjentki w prewencji złamań osteoporotycznych – wyjaśnił Czech.

Zgodnie z decyzją resortu zdrowia wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 1483,92 zł) dla 97 produktów leczniczych. Dla żadnego produktu leczniczego nie podwyższono urzędowej ceny zbytu.

Od września spadną ceny detaliczne brutto (od 345,72 zł do 0,01 zł) 736 produktów leczniczych. Wzrosną (od 0,03 zł do 5,42 zł) ceny detaliczne brutto 61 produktów leczniczych.

Z obniżek skorzystają m.in. pacjenci przyjmujący lek Xarelto. Zapłacą za ten specyfik o kilkanaście procent mniej w stosunku do obowiązującej od czerwca pierwotnej ceny tego leku.

Na wrześniowej liście nie znalazło się 50 produktów leczniczych obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Powodem było m.in. wpłynięcie wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięcie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych.

Zmiany nastąpiły również na liście aptecznej. Refundacją w ramach tej listy we wskazaniu dotyczącym leczenia umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego został objęty Adadut (Dutasterydum). Ministerstwo podkreśliło w komunikacie, że jest to nowa substancja czynna w leczeniu tego schorzenia.

Produkty lecznicze zawierające lamotryginę, kwas walproinowy (w tym jego sole) oraz wenlafaksynę zostały objęte refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym (off-label): leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy.

W ramach programów lekowych Maviret (Glecaprevirum + Pibrentasvirum) został objęty refundacją jako kolejna opcja terapeutyczna w ramach programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.

Wiceminister Marcin Czech przypomniał w związku ze zbliżającą się jesienią, że już w poprzednim obwieszczeniu refundacyjnym znalazły się szczepionki przeciwko grypie, refundowane dla osób po 65. roku życia. - Zachęcam wszystkie starsze osoby, które mają niższą odporność, do skorzystania z tych szczepień – powiedział Czech.