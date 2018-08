Redakcja Dziennik.pl

- Fontanny jako tzw. obiekty małej infrastruktury, służą do ozdoby przestrzeni miejskiej, a nie do kąpieli. Woda w fontannach nie jest nadzorowana przez sanepid, tak jak ma to miejsce w przypadku wody w basenach, kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.

Sanepid wyjaśnia, że zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie.

- Ryzyko to jest mniejsze, gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin – wskazał rzecznik GIS.

Sanepid podnosi, że na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu fontann wpływają m.in.: jakość materiałów instalacyjnych, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w jej ewentualnym zanieczyszczeniu odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od ludzi i zwierząt - głównie ptaków, psów i kotów.

Woda może być skażona mikroorganizmani obecnymi w odchodach zwierzęcych m.in. bakteriami e. coli.; w wodzie mogą być wirusy np. enterowirusy i norowirusy oraz pierwotniaki pasożytnicze m.in. Giardia i Cryptosporidium.

W przypadku gdy zbiornik fontanny wykorzystywany jest jako "brodzik" do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory skóry, w tym gronkowiec i dermatofity, powodujące np. grzybice skóry i paznokci.

Szczególnie niebezpieczna może okazać się bakteria z rodzaju Legionella występująca niekiedy w mgiełce wodnej unoszącej się przy fontannie. W przypadku inhalacji może ona doprowadzić do zachorowań na legionelloze, przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac.

- Jedynie w skrajnych sytuacjach, gdy czujemy się mocno przegrzani a w pobliżu nie ma innego miejsca, gdzie moglibyśmy się schłodzić, możemy zmoczyć głowę i kark unikając kontaktu wody z ustami i oczami - wskazał rzecznik GIS. Jak zaznaczył, znacznie bezpieczniejsze do schłodzenia się w upały są kurtyny wodne, w których woda pochodzi z miejskich wodociągów.