Prezes norweskiego stowarzyszenia walki z rakiem Kreftforeningen przewiduje, że „być może wkrótce liczba młodych palaczy spadnie do zera”. - Młodzież nie chce być w mackach przemysłu, który zachęca do palenia. To wpływa na fakt, że coraz mniej ludzi zaczyna palić – wyjaśnia Alexander Opdalshei.

W Norwegii wszystkie marki papierosów pakowane są do prostych czarnych opakowań, na których znajdują się graficzne ostrzeżenia przed skutkami palenia. Ponadto muszą być ukryte przed kupującymi w sklepach.

