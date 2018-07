Redakcja Dziennik.pl

Zapalenie przyzębia (periodontitis) to obok próchnicy jedna z najczęstszych dolegliwości stomatologicznych Polaków – dotyczy blisko 50 proc. dorosłych pacjentów. Mimo że problem jest poważny, zaledwie co dziesiąty z nas decyduje się na diagnostykę czy leczenie w tym kierunku. Niezdiagnozowane i nieleczone zapalenie przyzębia ma bardzo poważne konsekwencje, nieleczone może nawet prowadzić do utraty zębów, stąd warto większą uwagę zwracać na profilaktykę chorób przyzębia.

Co jest przyczyną zapalenia przyzębia?

Chorobę wywołują bakterie nagromadzone w płytce nazębnej i kieszonkach przyzębnych. Mikroorganizmy kumulują się, gdy nie są usuwane podczas regularnego, codziennego czyszczenia zębów. Objawy choroby są prawie niezauważalne, dlatego warto zwrócić uwagę nawet na najsubtelniejsze sygnały. Niestety, jak wskazują statystyki blisko 99 proc. dziąseł Polaków wymaga poprawy higieny jamy ustnej, co świadczy o niskim poziomie podstawowej wiedzy polskich pacjentów z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

Objawy paradontozy

– Zapalenie przyzębia jest schorzeniem, które rozwija się powoli. W początkowym stadium nie powoduje prawie żadnych dolegliwości bólowych. Zdarza się, że pacjenci skarżą się na tkliwość zębów, dziąseł czy krwawienie podczas szczotkowania – tłumaczy dr n.med. Justyna Stankiewicz, specjalista periodontolog Denta Care, Medicover. – To mogą być pierwsze symptomy choroby. Powinny zaniepokoić pacjenta i skierować go na konsultację ze specjalistą – dodaje dr Stankiewicz.

– To niezwykle ważne, ponieważ nieleczone schorzenie prowadzi w swojej najostrzejszej fazie do utraty zębów – podkreśla.

W kolejnych fazach choroby bardziej zauważalne są takie objawy jak:

• obrzęk dziąseł, krwawienie, ból

• zwiększona ruchomość zębów

• zmiana koloru dziąseł – zaczerwienienie

• zmiana pozycji zębów

• wrażenie, że korony zębów stały się dłuższe

• nieprzyjemny zapach z ust

– Przy najbliższej wizycie u stomatologa warto poprosić o konsultację pod kątem zapalenia przyzębia. Takie działanie pozwoli wcześniej wykryć chorobę i zatrzymać jej postęp – doradza dr Justyna Stankiewicz.

Dlaczego warto zgłosić się do specjalisty?

– Podczas wizyty u periodontologa, czyli stomatologa-specjalisty od schorzeń dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej, lekarz usuwa kamień nazębny, oczyszcza zęby ze złogów w okolicach dziąseł. Może również przepisać antybiotyki, jeśli choroba wkroczyła w kolejne stadia – mówi dr Justyna Stankiewicz. – Zarówno podczas leczenia, jak i w działaniach profilaktycznych niezbędna jest współpraca oraz zaangażowanie pacjenta. Profilaktyka polega przede wszystkim na starannym szczotkowaniu zębów, czyszczeniu przestrzeni międzyzębowej i usuwaniu bakterii jamy ustnej za pomocą płynów do płukania – dodaje.

Leczenie jest bardziej złożonym procesem, który składa się z trzech faz:

• Higienizacji

Polega na profesjonalnym oczyszczeniu płytki nazębnej przez stomatologa podczas zabiegów takich jak: skaling nad i poddziąsłowy, piaskowanie i fluoryzacja. Skaling to usunięcie kamienia nazębnego, który powstał podczas mineralizacji płytki nazębnej. Piaskowanie to zabieg usuwający osad i zabieg wygładzający powierzchnię zębów, przez co trudniej osadza się na nich płytka nazębna. Celem fluoryzacji jest wzmocnienie szkliwa zębów poprzez nałożenie specjalnego lakieru lub żelu. Na etapie higienizacji dokonuje się sanacji jamy ustnej, korekty nieprawidłowych wypełnień itp.

• Korekcji

Jest to faza głównie chirurgiczna. Polega zazwyczaj na kilkukrotnych zabiegach oczyszczania głębokich kieszeni tzw. kiretażach. W tej fazie wykonuje się także inne zabiegi chirurgiczne

tj. przeszczepy, regenerację kostną itd.

• Fazy podtrzymującej

Jej celem jest zachowanie rezultatów leczenia z fazy higienizacji i korekcji. Obejmuje systematyczne kontrole u periodontologa i codzienną higienizację jamy ustnej.

Jak podkreślają eksperci, chcąc uniknąć problemów z zapaleniem przyzębia, należy dbać o właściwą higienę jamy ustnej, lecz nie tylko poprzez codzienne szczotkowanie zębów, lecz także dzięki oczyszczaniu przestrzeni międzyzębowych i zwracanie większej uwagi na czyszczenie jamy ustnej po posiłkach. Warto też minimum dwa razy w roku udać się na wizytę do swojego stomatologa w celu przeprowadzenia profesjonalnego czyszczenia zębów.